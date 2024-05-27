Хаяо Миядзаки: творческий путь аниме-режиссера и полная фильмография

Хаяо Миядзаки (Hayao Miyazaki) — японский режиссер и признанный классик анимационных фильмов, которые одинаково любят и дети, и взрослые. Его стиль узнается с первых кадров, а трогательные главные герои не оставляют равнодушными и заставляют задуматься о вечных темах: любви и ненависти, семье и памяти, мире и войне.

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«Лента.ру» рассказывает о творческом пути режиссера и делится подборкой самых известных его фильмов.

Жизнь и творческий путь Хаяо Миядзаки

Семья

Будущий режиссер родился 5 января 1941 года в Японии. Его дядя был владельцем, а отец — директором авиационного завода «Миядзаки Эйрплейн» (Miyazaki Airplane), где производились детали для военных самолетов A6M Zero. Семья жила в достатке, но часто переезжала: сначала в поисках более безопасных мест во время Второй мировой войны, а затем — лучших клиник, потому что мать Хаяо страдала туберкулезом позвоночника.

Позже оба эти обстоятельства — раннее знакомство с самолетами и тяжелая болезнь матери — найдут отражение в творчестве Миядзаки

Увлечения

Уже в школьные годы мальчик стал интересоваться мангой — японскими комиксами, которые были особенно популярны после окончания войны. В старших классах и в университете Миядзаки увлекался марксизмом, но творчество вдохновляло юношу больше, чем решение социальных проблем, поэтому, получив диплом политолога и экономиста, юноша пошел работать на киностудию «Тоэй» (Toei Animation) в отдел анимации.

Работа в киностудии

Именно там произошли два судьбоносных для Миядзаки знакомства — с художницей Акэми Ота, которая впоследствии стала его женой, и с начинающим режиссером Исао Такахатой. Изначально Хаяо поручали самые мелкие задачи, но после работы над фильмом «Космические путешествия Гулливера» (1965, режиссер — Ёсио Курода) руководство студии отметило талант молодого художника и стало давать ему более ответственные поручения. Вместе с Такахатой Миядзаки создал профсоюз молодых аниматоров, требуя от начальства «Тоэй» повышения зарплаты и введения социальных льгот, однако это не принесло им ничего, кроме участившихся конфликтов с руководством.

Первые фильмы

В результате в 1971 году Миядзаки покинул студию и начал сотрудничать с другими кинопроизводствами — менее престижными, но предоставляющими большую свободу.

Первым фильмом, который Миядзаки полностью снял сам, стал «Люпен III. Замок Калиостро» (1979)

В 1982 году в журнале «Анимэйдж» начала выходить манга Миядзаки «Навсикая из Долины ветров», а спустя два года он снял по ней одноименный фильм. Считается, что именно с этой картины начался взлет Миядзаки как режиссера-мультипликатора. На тот момент ему было уже 43 года.

Студия «Гибли»

В 1985 году Миядзаки и Такахата основали легендарную студию «Гибли» (Ghibli), которая подарила миру знаковые аниме-картины: «Ведьмина служба доставки», «Порко Россо» и «Унесенные призраками». Последний фильм признан одним из лучших в творчестве Миядзаки — в 2001 году он стал самым прибыльным японским фильмом за всю историю, а также получил «Оскар» и «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале.

Мировые критики отметили также следующие картины режиссера: «Ходячий замок» (2004), «Рыбка Поньо на утесе» (2008) и «Ветер крепчает» (2013).

В 2013 году, во время пресс-конференции в Токио, Миядзаки заявил, что уходит из кинематографа, однако спустя несколько лет вернулся и выпустил короткометражный фильм «Гусеница Боро» (2018).

На данный момент последним фильмом Хаяо Миядзаки является картина «Мальчик и птица» (2023)

В 2024 году за фильм «Мальчик и птица» 83-летний аниматор получил свой второй «Оскар».

Все фильмы Хаяо Миядзаки

«Люпен III: Замок Калиостро» (1979)

Жанр: аниме, приключения, комедия

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Продолжительность: 100 минут

Это первая режиссерская работа Хаяо Миядзаки, созданная им еще в качестве наемного работника, до появления студии «Гибли». Сюжет мультфильма рассказывает о благородном разбойнике по имени Арсен Люпен III, которому предстоит пробраться в защищенный замок, чтобы спасти плененную принцессу и заодно прихватить древние сокровища.

«Навсикая из Долины ветров» (1984)

Жанр: аниме, фэнтези, драма

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Продолжительность: 117 минут

Действие разворачивается в далеком будущем. Земля переживает экологическую катастрофу: планету заполонили ядовитые леса, людей практически не осталось, а тем, кто выжил, приходится периодически сражаться со страшными монстрами. Случается также воевать с соседними поселениями — именно с этой проблемой сталкивается отважная принцесса Навсикая из Долины ветров, которая во что бы то ни стало хочет защитить свой народ.

«Небесный замок Лапута» (1986)

Жанр: аниме, фэнтези, приключения

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Продолжительность: 125 минут

Девочке Сите достается в наследство важный артефакт — Летающий Камень. Легенда гласит, что с помощью него можно попасть в волшебную страну, на небесный остров Лапута. Но путешествие оборачивается настоящей погоней, и за Ситой начинают охотиться и агенты правительства, и пираты. Помочь ей вызывается сын шахтера, мальчик Пазу.

«Мой сосед Тоторо» (1988)

Жанр: аниме, фэнтези, приключения

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Продолжительность: 86 минут

Тацуо вместе с дочерьми Сацуки и Мэй переезжает в деревню. Их мать лечится в городской больнице от тяжелого недуга, поэтому девочки в основном предоставлены сами себе. Однажды они забредают в лес и попадают в жилище Тоторо — доброго духа природы.

«Ведьмина служба доставки» (1989)

Жанр: аниме, фэнтези, приключения

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Продолжительность: 103 минуты

По старой ведьминской традиции, все колдуньи, достигнув тринадцатилетия, должны прожить год в мире людей. Когда наступает время юной ведьмы Кики, она берет с собой кота Дзидзи и отправляется в небольшой город Корико. Там она открывает свое дело — экстренную службу доставки, но новая работа в действительности не такая простая, как казалось на первый взгляд.

«Порко Россо» (1992)

Жанр: аниме, фэнтези, мелодрама

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9

Продолжительность: 94 минуты

Герой Первой мировой войны Марко Паготт разочаровался в людях, за что высшие силы превратили его лицо в свиное рыло. Теперь Марко охотится на воздушных пиратов и откликается на имя Порко Россо, а власти фашистской Италии пытаются переманить его на свою сторону и заставить участвовать в войне.

«Принцесса Мононоке» (1997)

Жанр: аниме, фэнтези, драма

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Продолжительность: 134 минуты

Юный принц Аситака убивает кабана, одержимого демонами, и перенимает от него смертельное проклятие. Местная колдунья говорит, что он может освободиться от чар и изменить свою судьбу, но для этого нужно отправиться в опасное путешествие в заколдованную страну. Там Аситака встречает принцессу Мононоке, выращенную волками.

«Унесенные призраками» (2001)

Жанр: аниме, фэнтези, приключения

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5

Продолжительность: 125 минут

История о приключениях девочки Тихиро, чьи родители превратились в свиней от жадности. Теперь ей предстоит расколдовать маму и папу и пройти не одно испытание, которое приготовила для нее хозяйка заколдованного мира, злая волшебница Юбаба.

«Ходячий замок» (2004)

Жанр: аниме, фэнтези, мелодрама

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.3

Продолжительность: 119 минут

18-летняя шляпница Софи влюбляется в волшебника Хаула, который спасает ее от преследователей, чем навлекает на себя гнев Ведьмы Пустоши. Ревнивая колдунья проклинает девушку и превращает ее в старуху. От стыда и страха Софи убегает из города и поселяется в таинственном доме на курьих ножках, где живут Хаул, его помощник Маркл, демон Кальцифер и немое огородное пугало. Теперь Софи нужно снять заклятие с себя и помочь новым друзьям.

«Рыбка Поньо на утесе» (2008)

Жанр: аниме, приключения, фэнтези

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Продолжительность: 101 минута

Рыбка Поньо родилась в семье волшебника и морской богини и никогда не видела ничего, кроме водного мира. Любопытство зовет ее наверх, к людям, и однажды она уплывает из дома, но застревает в стеклянной банке. Волна выбрасывает банку на берег, прямо в руки пятилетнего мальчика Сосукэ, который спасает Поньо. Мальчик и рыбка быстро привязываются друг к другу, и теперь Поньо хочет только одного — стать человеком.

«Ветер крепчает» (2013)

Жанр: аниме, драма, биография

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Продолжительность: 126 минут

Дзиро с детства мечтал стать пилотом и обгонять ветер, но судьба распорядилась иначе и наделила его плохим зрением. Не желая отказываться от своей мечты, он все же решает связать жизнь с авиацией и становится одним из самых успешных и талантливых авиаконструкторов в Японии 1940-х годов. Дзиро искренне восхищается самолетами и хочет делать самые лучшие летательные аппараты, но вскоре понимает, что их будут использовать в военных целях.

«Мальчик и птица» (2023)

Жанр: аниме, драма, фэнтези

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7

Продолжительность: 124 минуты

Во времена Второй мировой войны мать двенадцатилетнего Махито погибает при бомбардировке Токио. Отец мальчика женится второй раз и переезжает с сыном к новой жене в деревню. Махито там не нравится — у него не ладятся отношения ни с мачехой, ни с одноклассниками, да еще и загадочная говорящая цапля начинает преследовать его. Цапля убеждает мальчика, что может привести его к матери, и он решает ей довериться. Так Махито оказывается в сюрреалистичном мире, где существуют говорящие животные и попугаи-людоеды, а также становится возможной встреча с мамой.

За что любят фильмы Хаяо Миядзаки

Магический реализм

Несмотря на то что действие многих фильмов Миядзаки происходит в реальном мире, в них всегда есть место фантастике. Например, мальчик из небольшой японской деревни может встретить девочку-рыбку, а обычная поездка на машине с семьей может обернуться проклятием и путешествием по заколдованной стране. Кроме того, в его фильмах почти всегда присутствуют выдуманные существа — иногда жуткие, иногда милые, но всегда самобытные и запоминающиеся.

Любовь к деталям

Вселенная Миядзаки максимально продумана и до мелочей прорисована — начиная с изображения городского ландшафта и заканчивая корзиной с продуктами. Но особенное внимание он, сын директора авиационной фабрики, уделяет летательной технике — причем неважно, дельтаплану или ведьминской метле. Полнее всего свою любовь к самолетам Миядзаки выразил в фильмах «Ветер крепчает» и «Порко Россо», а интерес к разного рода механизмам — в фильме «Ходячий замок», где дом на птичьих ножках работает на паровой тяге и умеет самостоятельно передвигаться.

Пацифизм и экологическая повестка

Все фильмы Миядзаки — философские, причем в большинстве из них он предлагает задуматься именно над проблемой войн, а также потребительского отношения человека к планете. Эти темы поднимаются, например, в фильмах «Ветер крепчает», «Ходячий замок» и «Навсикая из Долины ветров». Его авторская позиция выражается через поступки и мысли главных героев, а также через бесконечное любование природой.