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Какие сериалы выходят в июне 2024 года

«Дом дракона», «Пацаны» и «Медведь» — возвращаются. Вселенная «Звездных войн» — пополняется. Режиссер «Быка» Борис Акопов — дебютирует в сериальном формате. Джейк Джилленхол — оказывается под подозрением в убийстве. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июне, и рассказывает о самых интересных.

Какие сериалы выходят в июне 2024 года
© РИА Новости

«Мэр Кингстауна» («Mayor of Kingstown») — 3 сезон, созд. Тейлор Шеридан и Хью Диллон

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 2 июня

Продолжение криминального триллера Тейлора Шеридана («Йеллоустоун») со звездой Marvel Джереми Реннером о влиятельном семействе, контролирующем тюремный бизнес в одном из городов штата Мичиган.

«Аколит» («The Acolyte») — мини-сериал, созд. Лесли Хэдланд

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 4 июня

Очередной сериал по «Звездным войнам» — в этот раз за авторством одной из создательниц «Жизней матрешки» Лесли Хэдланд. Действие «Аколита» будет разворачиваться за сто лет до событий первого эпизода киносаги «Призрачная угроза». В центре сюжета — почтенный мастер-джедай (звезда «Игры в кальмара» Ли Джонджэ), который берется за расследование серии преступлений и вступает в противостояние с бывшей падаванкой, а ныне опасной воительницей (Амандла Стенберг из «Голодных игр»).

«На автомате» — 1 сезон, реж. Борис Акопов

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 5 июня

Криминальная драмеди от режиссера «Быка» Бориса Акопова — про двух братьев из провинциального южного городка, которые рассчитывают уладить свои финансовые трудности за счет продажи случайно найденной партии ворованных «калашей». Претендент на звание «Слова пацана» 2024 года.

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» («Sweet Tooth») — 3 сезон, созд. Джим Микл

Где и когда смотреть: на Netflix — с 6 июня

Финал приключенческого фэнтези про юного человека-оленя, который покидает родной лес и отправляется в путешествие по постапокалиптическим США.

«Стать Карлом Лагерфельдом» («Becoming Karl Lagerfeld») — мини-сериал, созд. Изаура Пизани-Ферри, Дженнифер Хаве и Рафаэль Бакке

Где и когда смотреть: на Hulu — с 7 июня

Байопик немецкого кутюрье Карла Лагерфельда, основателя дома моды имени себя, главного модельера Fendi и Chanel. Шоу сосредоточится на становлении «кайзера Карла» в мире высокой моды Парижа 1970-х, главную роль исполняет Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние»).

«Презумпция невиновности» («Presumed Innocent») — мини-сериал, созд. Дэвид Э. Келли

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 12 июня

Создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли экранизирует роман Скотта Турроу «Презумпция невиновности». В 1990 году по книге уже снимали одноименный фильм с Харрисоном Фордом в главной роли. В новой экранизации героя — прокурора, который становится главным подозреваемым в убийстве коллеги, — сыграл Джейк Джилленхол.

«Пацаны» («The Boys») — 4 сезон, созд. Эрик Крипке

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 13 июня

Продолжение телекомикса Эрика Крипке («Сверхъестественное») про команду вигилантов, которые борются с коррумпированными супергероями. Действие четвертого сезона будет разворачиваться в одно время с событиями спин-оффа «Поколение «Ви», вышедшего в сентябре 2023 года.

«Бриджертоны» («Bridgerton») — 3 сезон (2 часть), созд. Крис Ван Дьюсен и Шонда Раймс

Где и когда смотреть: на Netflix — с 13 июня

Заключительные серии третьего сезона костюмной мелодрамы Шонды Раймс о высшем обществе альтернативного Лондона эпохи Регентства.

«Дом дракона» («House of the Dragon») — 2 сезон, созд. Джордж Р. Р. Мартин и Райан Кондал

Где и когда смотреть: на HBO — с 17 июня

Второй выпуск приквела фэнтезийного хита «Игра престолов» о войне за Железный трон и Семь Королевств между членами династии Таргариенов.

«Медведь» («The Bear») — 3 сезон, созд. Кристофер Сторер

Где и когда смотреть: на Hulu — с 27 июня

Продолжение комедийной драмы о молодом шеф-поваре (Джереми Аллен Уайт), который наследует увядающую забегаловку от старшего брата — после того, как тот совершает самоубийство. Третий сезон будет посвящен работе нового ресторана, открытого командой героя.

Примечание. Даты указаны по московскому времени.

Фильмы и сериалы
Презумпция невиновности
Медведь
Пацаны
Первый мститель: Противостояние
Сверхъестественное
Голодные игры
Игра престолов
Большая маленькая ложь
Хью Диллон
Эрик Крипке
Райан Кондал
Джим Микл
Даниэль Брюль
Амандла Стенберг
Харрисон Форд
Джордж Мартин
Карл Лагерфельд
Netflix
Amazon
Chanel
Apple
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