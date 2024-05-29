Вышел первый трейлер триллера «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом

Опубликован первый трейлер "Одиноких волков" (Wolfs), это американо-британский криминальный триллер с комедийным уклоном.

© Кадр из фильма «Одинокие волки»

В проекте на экране вновь объединяют усилия дважды лауреат премии "Оскар" Джордж Клуни и дважды лауреат премии "Оскар" Брэд Питт.

Режиссер и сценарист - Джон Уоттс (трилогия про Человека-паука с Холландом). Клуни и Питт - его сопродюсеры.

Двое названных играют преступных элементов, в разгар операции узнающих, что порознь были наняты для выполнения одного и того же дела, и теперь невольно вынужденные стать командой.

Премьера - в сентябре.