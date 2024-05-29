Николас Голицын сыграет Хи-Мэна в фильме по «Властелинам вселенной»

Журналисты издания Deadline сообщили, что Николас Голицын («Золушка», «Пурпурные сердца») сыграет Хи-Мэна в фильме по «Властелинам вселенной». Постановщиком будущей ленты от Amazon выступит Трэвис Найт, выпустивший ранее «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае».

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Подробности сюжета и остальной каст пока не раскрываются. Вероятно, больше деталей станет известно ближе к началу съёмочного процесса.

Напомним, ранее лентой по мотивам «Властелинов вселенной» занималась компания Netflix. Однако впоследствии фильм отменили из-за слишком большого бюджета, который раздулся почти до $ 200 млн.

Премьера экранизации состоится 5 июня 2026 года.Оригинальный мультфильм «Хи-Мэн и Властелины Вселенной» выходил с 1983 по 1985 год.