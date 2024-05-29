Фестиваль анимации соберет в Воронеже фильмы и сериалы со всего мира
Международный форум "Мультпрактика" открывается в четверг в столице Черноземья. За четыре дня публика увидит 137 работ режиссеров из 38 стран. Короткий и полный метр, эпизоды сериалов - все снято за последние пару лет. Увидеть срез мировой анимации можно бесплатно, для посещения сеансов достаточно пройти электронную регистрацию.
Для показа отобрали примерно двадцатую часть фильмов, поступивших на конкурс. Эксперты отсмотрели более 3200 заявок из 107 стран. Интерес к фестивалю проявили как крупные студии, так и небольшие авторские коллективы. В 2023 году "Мультпрактика" проходила впервые, и тогда участников было в четыре раза меньше, напомнил руководитель фестиваля, генпродюсер анимационной студии "Воронеж" Владимир Николаев.
Зрители оценят анимацию Китая и США, Ирана и Японии, Австралии и Малайзии, стран Латинской Америки, Турции и Сингапура. Немало работ на конкурс пришло и из Европы. В конкурсе полнометражек встретятся картины "Дуда и Дада: Секрет острова Хохо" (Южная Корея), "Мегавирус" (Бразилия), "Свинки" (Тайвань), "Пассажир с Ганоры" (Иран) и два колумбийских фильма - "Иная форма" и "Роза". За призы также поборются авторы 117 короткометражек и 14 серий. Победители получат увесистые статуэтки в виде бобрят. Их выбрали символом фестиваля потому, что под Воронежем находится крупнейший в стране бобровый питомник. Зверь основательный, хороший семьянин, созидатель.
Основная часть сеансов пройдет в кинозалах "Спартака", одного из старейших кинотеатров города. В здании, которое ведет отсчет с 1913 года, разместят экспозицию по истории отечественной анимации. Здесь можно будет посмотреть советские мультфильмы в разных техниках (песочной, акварельной, пластилиновой, проволочной, веревочной...) и увидеть объемные модели персонажей, которые сегодня используются при создании полнометражных фильмов на студии "Воронеж". Надев VR-очки, гости погрузятся в виртуальную презентацию региона, подготовленную к выставке "Россия" на ВДНХ.
Также в программе - уличные показы в парке "Орленок", просмотры с обсуждением в центре креативных индустрий "Матрешка", мастер-классы по анимации и творческие встречи.
На фестиваль приедут представители "Союзмультфильма", студий "Паровоз", "Мельница" и "Рики". В рамках деловой программы они обсудят проблемы отрасли. Одну из сессий посвятят перспективным цифровым решениям и замещению импортного программного обеспечения для 3D-графики. Платформу для анимации разработали в Воронеже при государственной поддержке, использовать ПО уже начали крупные отечественные студии.
Отдельную дискуссию посвятят развитию профильного образования. В Воронеже планируют к 1 сентября 2025 года открыть первый в России колледж креативных индустрий.