Фестиваль анимации соберет в Воронеже фильмы и сериалы со всего мира

Международный форум "Мультпрактика" открывается в четверг в столице Черноземья. За четыре дня публика увидит 137 работ режиссеров из 38 стран. Короткий и полный метр, эпизоды сериалов - все снято за последние пару лет. Увидеть срез мировой анимации можно бесплатно, для посещения сеансов достаточно пройти электронную регистрацию.

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Для показа отобрали примерно двадцатую часть фильмов, поступивших на конкурс. Эксперты отсмотрели более 3200 заявок из 107 стран. Интерес к фестивалю проявили как крупные студии, так и небольшие авторские коллективы. В 2023 году "Мультпрактика" проходила впервые, и тогда участников было в четыре раза меньше, напомнил руководитель фестиваля, генпродюсер анимационной студии "Воронеж" Владимир Николаев.

Зрители оценят анимацию Китая и США, Ирана и Японии, Австралии и Малайзии, стран Латинской Америки, Турции и Сингапура. Немало работ на конкурс пришло и из Европы. В конкурсе полнометражек встретятся картины "Дуда и Дада: Секрет острова Хохо" (Южная Корея), "Мегавирус" (Бразилия), "Свинки" (Тайвань), "Пассажир с Ганоры" (Иран) и два колумбийских фильма - "Иная форма" и "Роза". За призы также поборются авторы 117 короткометражек и 14 серий. Победители получат увесистые статуэтки в виде бобрят. Их выбрали символом фестиваля потому, что под Воронежем находится крупнейший в стране бобровый питомник. Зверь основательный, хороший семьянин, созидатель.

Основная часть сеансов пройдет в кинозалах "Спартака", одного из старейших кинотеатров города. В здании, которое ведет отсчет с 1913 года, разместят экспозицию по истории отечественной анимации. Здесь можно будет посмотреть советские мультфильмы в разных техниках (песочной, акварельной, пластилиновой, проволочной, веревочной...) и увидеть объемные модели персонажей, которые сегодня используются при создании полнометражных фильмов на студии "Воронеж". Надев VR-очки, гости погрузятся в виртуальную презентацию региона, подготовленную к выставке "Россия" на ВДНХ.

Также в программе - уличные показы в парке "Орленок", просмотры с обсуждением в центре креативных индустрий "Матрешка", мастер-классы по анимации и творческие встречи.

На фестиваль приедут представители "Союзмультфильма", студий "Паровоз", "Мельница" и "Рики". В рамках деловой программы они обсудят проблемы отрасли. Одну из сессий посвятят перспективным цифровым решениям и замещению импортного программного обеспечения для 3D-графики. Платформу для анимации разработали в Воронеже при государственной поддержке, использовать ПО уже начали крупные отечественные студии.

Отдельную дискуссию посвятят развитию профильного образования. В Воронеже планируют к 1 сентября 2025 года открыть первый в России колледж креативных индустрий.