Фильм «Туда и обратно» получил гран-при Евразийского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Олега Асадулина "Туда и обратно" (2023) получил гран-при 6-го Евразийского кинофестиваля, завершившегося в среду в Ромфорде, административном центре одного из районов Большого Лондона. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Марат Ахмеджанов, вице-председатель Евразийской творческой гильдии.

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"Всего на фестиваль было подано более 100 заявок из 32 стран. В основном это страны постсоветского пространства, хотя были отдельные фильмы из Китая, Италии, Аргентины. В этом году у нас, к сожалению, не было заявок из Белоруссии, Украины и кавказских стран, по крайней мере, в художественной категории", - сообщил представитель фестиваля.

Он также добавил:

"На этот раз в финал вышло несколько фильмов, в том числе еще один из России, "Портной из Бруклина" (2024 - прим. ТАСС), а также из Казахстана, Ирана и Таджикистана, но "Туда и обратно" оказался самым лучшим. <...> Фестиваль был очень успешным, мы каждый год собираем несколько сотен человек, которые приходят на наши показы, смотрят, отзываются, это говорит о том, что интерес к кино евразийского региона не то чтобы сильно растет, но не угасает, это радует"

Во время фестиваля можно было увидеть также российские картины "Мария. Спасти Москву" (2021) Веры Сторожевой и "Испытание аулом" (2023) Ислама Сатырова, документальный фильм "3723 Вознесенский", снятый Валерием Беловым по сценарию Ларисы Максимовой к 90-летию поэта Андрея Вознесенского, а также картину "Черкес", созданную иорданским режиссером черкесского происхождения Мохи Кандуром в 2010 году.

Спрос на кино из РФ

В посольстве РФ в Великобритании сообщили о том, что спрос на кино из России в Соединенном Королевстве сохраняется.

"Рады, что один из российских фильмов получил гран-при Евразийского кинофестиваля. В целом отмечаем большой спрос на российский кинематограф в Великобритании, а также рост числа чисто британской аудитории, - сообщил корреспонденту ТАСС представитель посольства РФ. - Считаем язык кино универсальным и крайне необходимым для выстраивания гуманитарного сотрудничества и понимания между народами наших стран".

Дипломат также добавил:

"Хотели бы обратить внимание, что Евразийский кинофестиваль является одной из ключевых, но не единственной площадкой, где демонстрируются современные российские фильмы. В частности, показы российского кино пройдут этим летом в рамках кинофестиваля в Рамсгейте, а также недели российского кино в Лондоне, которая традиционно состоится в конце ноября"

В конце июня на международном кинофестивале в английском приморском городе Рамсгейте (графство Кент, Юго-Восточная Англия), который является партнером независимого международного кинофестиваля SIFFA, будет показана дебютная короткометражная картина Оксаны Сташенко "Тоша-Мамантоша" (2023).