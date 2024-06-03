Киноклуб «Поклонка» при Музее Победы пригласил на бесплатные показы в июне

Киноклуб «Поклонка» при Музее Победы в июне покажет четыре новых фильма. Бесплатные показы будут проходить каждый четверг месяца. Посетители увидят киноленты, которые стали лидерами отечественного проката и лауреатами различных премий и фестивалей. Об этом в понедельник, 3 июня, рассказали в пресс-службе музея.

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Бесплатные показы откроет 6 июня китайская анимация «Стражи Вселенной: Как приручить динозавров». 13 июня в киноклубе выйдет мелодрама Селин Сон «Прошлые жизни». Фильм был номинирован на «Оскар» в качестве лучшего фильма и за лучший сценарий.

20 июня зрители смогут увидеть фильм «Я — капитан». Его номинировали на премию «Оскар», также он является призером Венецианского кинофестиваля. Закроет июньский киномарафон 27 июня музыкальная сказка-ревю по мотивам одноименного мультфильма — «Летучий корабль».

Перед каждым показом фильм представляет ведущий киноклуба Музея Победы, киновед Геннадий Ходос.

Лето — самое время настроиться на позитивную волну. «Вечерняя Москва» вместе с «Яндекс Афишей» рассказывает о лучших мероприятиях июня для жителей Москвы всех возрастов.