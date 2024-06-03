В киноиндустрии подтвердили начало летнего «жутчайшего провала»

Лидер проката заработал в выходные меньше 100 млн рублей, посетовал в эфире НСН Роман Исаев, назвав это нормальными цифрами для «Манюни».

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Первый летний киноуикенд ознаменовал начало кассового провала, о котором предупреждала киноиндустрия, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Лидером по сборам за минувшие выходные стал фильм «Манюня: Приключения в Москве», заработавший 98,2 млн рублей. В тройку лидеров также попали картины «Майор Гром: Игра» (85,4 млн рублей) и «Сто лет тому вперед» (31,2 млн рублей).

«К сожалению, российская киноиндустрия вошла в тот самый летний период жуткого провала. В эти выходные даже лидер проката заработал меньше 100 млн рублей. Это жутчайший провал для индустрии, отсутствие трафика в кинотеатрах при том, что "Манюня" стартовала вполне в рамках ожиданий, этот фильм изначально шел на итоговые сборы в 200-300 млн рублей, тем более начались каникулы, и дети буду ходить на приключения своей любимой героини. А что касается всего остального репертуара - "Майора Грома" и очень скромно дорабатывающего Гая Ричи - все это сдулось и мы вступаем в летний период, когда кинотеатрам будет крайне тяжело выживать», - сказал Исаев, посетовав, что впереди еще много подобных провальных уикендов.

При этом он высказал мнение, что новый фильм о «Майоре Громе» потерял шансы собрать в прокате миллиард рублей.

В 2024 году семь российских картин собрали в прокате более миллиарда рублей. В их числе «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Мастер и Маргарита», «Лед 3», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль» и мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли». Роман Исаев ранее объяснял «Радиоточке НСН», что фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» не станет «миллиардером» из-за выхода одновременно с цифровым релизом.