Макар Запорожский снова станет «Стражником»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам второго сезона остросюжетного детектива «Стражник». В центре истории – спецназовец Михаил Царёв. Он возвращается в родной город в Мурманской области и спасает отца, начальника Росгвардии, от обвинений в коррупции, а потом остаётся охранять порядок. Главные роли в сериалы исполнили Макар Запорожский, Николай Козак, Ирина Туманцева и Игорь Хрипунов.

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События нового сезона разворачиваются спустя несколько лет после событий предыдущего. Главный герой Михаил Царёв (Макар Запорожский) снова покинул родной город. Его сводный брат Эдик (Максим Титов) становится совершеннолетним и хочет продать активы погибшей матери. Она занималась алмазами, и после её смерти рынок снова захватывают преступные группировки во главе с авторитетом Войцовским (Игорь Хрипунов). Николай Царёв (Николай Козак), отец Михаила и Эдика, принимает предложение возглавить охранное предприятие, чтобы защитить младшего сына. Между тем, в город возвращается Михаил, получивший ранение. Он еще не решил, чем займется дальше, но хочет повидать следователя Юлию Борисоглебскую (Ирина Туманцева), которая родила от него сына и вышла замуж за бывшего одноклассника.

"По сценарию между первым и вторым сезонами прошло несколько лет, - рассказывает Макар Запорожский. - Судьба потрепала моего героя Михаила Царёва, он трудился на тяжёлой работе. На мой взгляд, он стал благодаря этому менее порывист и более рассудителен, что меня, как поневоле сочувствующего ему человека, не может не радовать. Его уже не так удивляют и возмущают вездесущие несправедливость и разбой. Он стал к этому относиться как-то более философски."

Съёмки 16-серийного проекта проходят в Ярославле. Зрителей ждёт много трюковых и экшн-сцен со стрельбой, драками и погонями.