«Вау-эффекта не вызовет»: кинокритик о выходе третьей части «Венома»

Третья часть фильма «Веном» с подзаголовком «Последний танец» вряд ли будет иметь успех и вызовет «вау-эффект», считает кинокритик Роман Григорьев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что статистически все продолжения собирают меньше денег и менее интересны зрителям, так как оригинальная идея может сработать только раз.

© Кадр из фильма «Веном 2»

По статистике, все продолжения собирают меньше денег, и они не так интересны, потому что оригинальная идея сработала один раз. Конечно, что-то фильм соберет, и это будет внушительная сумма, но прям вау-эффекта не вызовет, — пояснил кинокритик.

Григорьев усомнился в том, что «Веном» может превратиться в увлекательную киновселенную, как «Звездные войны» или «Бэтмен». По его словам, у фильма есть герои-конкуренты.

«Веном» вряд ли мог превратиться в такую киновселенную, как «Звездные войны» или «Бэтмен». Это раньше можно было говорить о таких уникальных вещах, как «Джеймс Бонд» или «Миссия невыполнима». У «Венома» есть герои-конкуренты, — добавил эксперт.

Кинокритик Сергей Сычев ранее заявил, что появление актеров из РФ в Каннах, а также присуждение приза картине «Анора», в которой они приняли участие, свидетельствует о важности российской культуры. По его словам, организаторы мероприятия попытались такими действиями наладить связи.