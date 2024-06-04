59-летняя певица Алена Апина снялась в сериале «Комбинация» после пластики лица. Об этом сообщает StarHit.

© Passion.ru

Певица Алена Апина жаловалась, что ее не позвали в проект «Комбинация». Но, кажется, артистке удалось уладить конфликт с создателями проекта. В Саратове завершилась часть съемок сериала, на которых была замечена Апина. Как выяснилось, артистке досталась роль педагога консерватории.

В проекте будет рассказана история поп-группы «Комбинация». Татьяну Иванову исполнит Елизавета Базыкина, Алену Апину — Анастасия Уколова, Ольгу Ахунову — Дарья Руденок, Юлию Козюльковую — Полина Гухман, Светлану Костюко — Татьяна Струженкова, а Нюру Ковалеву — Софья Володчинская.

Отметим, что Апина снялась в проекте после перенесенной пластики лица.

Ранее пластический хирург Мадина Байрамукова назвала причины «перекошенного» лица у певицы Алены Апиной. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось, что певец Прохор Шаляпин пытался закрутить роман с бывшей женой Евгения Петросяна.