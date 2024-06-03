Трейлер мультфильма «Моана 2» побил рекорд просмотров

В кинотеатрах история о юной жительнице Полинезии выйдет в ноябре.

© Кадр из трейлера мультфильма "Моана 2"

Трейлер анимационной картины «Моана 2» произвёл много шума. Короткий видеоролик сиквела мультфильма Disney 2016-го года набрал 178 миллионов просмотров за первые сутки после публикации на различных платформах, включая соцсети. Таким образом, был побит рекорд крупнейшего мирового развлекательного концерна в сфере популярных трейлеров.

Предыдущий рекорд принадлежал тоже Disney. В 2023-м трейлер мультфильма «Головоломка 2» набрал в первые 24 часа 157 миллионов просмотров. В 2019-м «Холодное сердце 2» за этот же период увидели 116 миллионов раз, а «Суперсемейку 2» в 2017-м - 113 миллионов.

Напомню, действие мультфильма «Моана» разворачивается в древней Полинезии. Девочка Моана ищет полубога Мауи после того, как он наложил проклятие на её родной остров, и хочет всё исправить. События сиквела происходят через три года после этого, теперь перед героиней стоит задача отыскать «людей за берегами Мотунуи», говорится в официальном синопсисе. «В компании с Мауи и новоиспечённой командой необычных моряков Моана должна отправиться в далёкие моря Океании, в опасные, неизведанные воды, чтобы пережить приключение, не похожее ни на что, с чем она когда-либо сталкивалась».

© Inc-News

Режиссёрами картины выступили Дэвид Деррик мл., Джейсон Хэнд и Дэна Леду Миллер. В англоязычном варианте Моану озвучила Аулии Кравальо, а Мауи – Дуэйн Джонсон.

О работе над сиквелом и его релизе неожиданно стало известно в феврале. «Моана» остаётся невероятно популярной франшизой, - сообщил генеральный директор Walt Disney Боб Айгер. – И мы не можем дождаться того, чтобы дать вам больше Моаны и Мауи, когда мультфильм в ноябре выйдет в кинотеатрах». Ранее Disney также заявил, что в работе находится и художественный фильм с героями «Моаны».

Оригинальный мультфильм был номинирован в 2017-м на две премии «Оскар» - «Лучшая анимационная картина» и «Лучшая оригинальная песня». В мировом прокате он собрал $600 миллионов. «Моана 2» выйдет в кинотеатрах 27-го ноября.