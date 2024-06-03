В Ашхабаде открылась неделя российского кино и анимации

Неделя российского кино и анимации открылась в понедельник в кинотеатре "Беркарар" в Ашхабаде одним из самых кассовых фильмом в российских кинотеатрах по итогам 2023 года - "По щучьему велению", передает корреспондент ТАСС.

© РИА Новости

"Для нас эта неделя, как и для большинства русскоязычного населения, очень важна, потому что совсем скоро мы будем отмечать юбилей великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Для нас очень отрадно и приятно, что Министерство культуры РФ и Роскино подарили бесплатные кинопоказы в Туркменистане. Это у нас уже не первый опыт сотрудничества на благодатной туркменской земле, поэтому от всей души мы вас поздравляем. Все фильмы будут проходить на русском языке, который прекрасно знают в вашей стране", - сказала на открытии первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.

Неделя российского кино будет состоять из двух блоков. В программу первого, картины для которого предоставило Роскино, вошли хиты российского кинематографа: сказка "По щучьему велению", ставшая одним из самых кассовых фильмом в российских кинотеатрах по итогам 2023 года (сборы составили свыше 2,4 млрд рублей); "Три Богатыря и Пуп Земли" - самый кассовый анимационный фильм за всю историю российского проката, заработавший более 1 млрд рублей. Также зрители увидят мультфильм "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка" по мотивам поэмы Пушкина и мелодраму "Я делаю шаг", которая освещает проблемы людей, страдающих дислексией.

Во второй блок недели кино войдут картины, посвященные столетию Мосфильма. Показы пройдут в кинотеатре "Ашхабад" и Русском доме. Откроется эта часть показов новым фильмом Карена Шахназарова "Хитровка". Также зрители смогут увидеть документальный фильм о столетии киностудии старые "хиты" Мосфильма: "Иван Васильевич меняет профессию", "Москва слезам не верит", "Солярис".

"Кроме того, состоится ретропоказ фильма "Белый тигр" Карена Шахназарова. Он будет показан с пленки, которую сам режиссер подарил кинотеатру "Ашхабад" во время посещения Туркмении", - отметила Зайцева.

По словам министр культуры РФ Ольги Любимовой, отношения с Туркменией выходят на новый уровень.