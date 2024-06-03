Назван победитель фестиваля детского кино «Медвежонок»

Программа Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" оказалась очень насыщенной - в пяти номинациях представлено 27 фильмов и мультсериалов. Лучшие из них отбирали два жюри, взрослое и детское.

© unsplash

Гран-при досталось мультсериалу "Белые сны". За него почти единодушно проголосовали зрители и детское жюри. В нем девять судей возрастом от 9 до 16 лет, в том числе и паренек из ЛНР Марк Запорожец.

По данным организаторов, за три дня на площадках фестиваля побывали более шестидесяти тысяч зрителей. Самое популярное место - городская эспланада в центре Перми. С утра и до вечера на огромном экране здесь показывали кино и мультфильмы. Зрители размещались на деревянных скамейках и мягких креслах-мешках.