«Канны, Алиса и ужасы лета»: Фабрика фильмов-миллиардеров встала на «семерке»

Новая «Гостья из Будущего» вошла в мае в «великолепную семерку» самых кассовых российских фильмов, Шнуров не помог «Майору Грому», лисенок притормозил Гая Ричи, а «пушистики» затмили Рассела Кроу.

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По итогам мая количество российских фильмов-миллиардеров 2024 года увеличилось до семи, этот приятный рубеж преодолела экранизация романа Кира Булычева «Сто лет тому вперед».

При этом провалы нового «Майора Грома» и «Министерства неджентльменских дел» Гая Ричи опечалили индустрию, перед которой с первыми лучами летнего солнца открылся «ужасный провал».

Великая семерка: Алиса и «Русский Шаламе»

Создатели картины «Сто лет тому вперед» в лице сценариста Андрея Золотарева объясняли НСН, что сравнивать эту картину с советской «Гостьей из будущего» не стоит. При этом взрослым все-таки захотелось посмотреть на современных Алису, Колю и Вертера. Картина собрала в мае рекордные 670 млн рублей, ну а общие сборы «Гостьи» на сегодняшний день составили 1,39 млрд рублей, что позволило фильму Александра Андрющенко войти в «великолепную семерку».

Интересно, что два героя этого фильма стали в мае триумфаторами Каннского кинофестиваля. «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм Шона Бейкера «Анора» с участием Марка Эйдельштейна и Юры Борисова. В «Сто лет тому вперед» Эйдельштейн сыграл Колю Герасимова, а Борисов - космического пирата Глота.

На этом фоне главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская сказала НСН, что 22-летний Эйдельштейн, которого называют «российским Тимоти Шаламе», может затмить скандалиста Никиту Кологривого.

«Я думаю, что Эйдельштейн подвинет Кологривого. Он симпатичнее, смешнее и пока еще не наделал таких глупостей, как Никита. Есть такое выражение: "огонь, вода и медные трубы", медные трубы – это слава, но далеко не все их проходят. Никита Кологривый испытание медными трубами не прошел. При этом потенциал Марка еще не раскрыт до конца, потому что пока из того, что мы видели, он играет достаточно однотипные роли. У него очень хорошее чувство юмора, он хорошо себя чувствует на комедийной составляющей. У него была небольшая роль у Урсуляка, но мы не смогли прочувствовать его драматический талант», - пояснила Ромодановская.

Ну а телеведущая Тутта Ларсен рассказывала НСН, что ее дети в восторге от Александра Петрова, сыгравшего в «Сто лет тому вперед» Весельчака У.

«Как мудро сказал умнейший человек Сергей Переслегин, этот фильм вообще не про будущее, потому что будущего там нет, а есть какое-то переосмысление настоящего. Но если не углубляться с точки зрения смыслов, это просто очень хорошее кино с великолепными актерскими работами. Два главных героя, актеры, которые сыграли Колю Герасимова и Алису, они просто гениальны, совершенно фантастически открылся Петров, для моих детей это теперь любимейший актер. Мы получили огромное удовольствие и отдельное спасибо за саундтрек Игорю Вдовину и Антону Беляеву, прямо рекомендую», - подчеркнула телеведущая.

Шрун. Лисенок и Гай Ричи: «Начало летнего ужаса»

На этом хорошие новости для киноиндустрии закончились. Еще два потенциальных майских фильма-миллиардера – «Майор Гром: Игра» и «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи не оправдали надежд индустрии.

Супергеройский фильм о новых приключениях героя комиксов Майора Грома за 12 дней в прокате собрал 314 млн рублей. Продюсер и сценарист картины Артем Габрелянов рассказывал НСН, что в ней будет «в два раза больше всего» по сравнению с первой частью. Молодежь должен был зацепить и саунтрек к «Майору Грому», в котором засветились Шнур, The Hatters и звезды рэпа, однако пока этот план не сработал.

«Уже со стартового дня "Майора Грома" было понятно, что никаких шансов собрать миллиард у него не будет, этот фильм стартовал в разы ниже ожиданий. Никакие ЕГЭ никому никогда не мешают. Сдали экзамен, потом пошли посмотрели кино, попили лимонад с друзьями, - тут нет никакого противоречия. Выкатывать его в конце мая было совершенно нормально, просто фильм не зашел в аудиторию. Он в целом оказался не интересен основному массиву молодежи», - пояснил НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

При этом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков все-таки верит, что на каникулах школьники и студенты смогут дотянуть сборы «Майора Грома» до миллиарда, или хотя бы 700 млн рублей.

Еще одни заметным событием мая стал выход в прокат многострадального блокбастера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел». Продюсерам и прокатчикам удалось снять вето с апрельского запрета Минкультуры, фильм вышел в кинотеатрах 13 мая, однако параллельный цифровой релиз на «Кинопоиске» позволил картине культового режиссера собрать на сегодня всего 331 млн рублей.

«Летучий корабль» заработал в мае 96 млн рублей, подняв общие сборы до 1,117 млрд рублей, а вот пятым самым успешным фильмом последнего месяца весны внезапно стал документальный фильм «Огненный лис». Жизнеутверждающая история о лисенке-неудачнике заработала за 17 дней в прокате 76 млн рублей. При этом создатели фильма, Дмитрий и Анна Шпиленки говорили НСН, что над ними смеялись и мало кто верил в успех истории, которую три года снимали на Камчатке.

Сборы других вышедших в мае картин не превысили 100 млн рублей. В их числе «Всемирный потоп» с Бенедиктом Камбербэтчем (сборы 61 млн рублей), «Как я встретил ее маму» с Эвелиной Бледанс (50 млн рублей), «Любви не бывает?» с Аней Чиповской (42 млн рублей), «7 дней, 7 ночей» с Зоей Бербер (21 млн рублей), «Каждый мечтает о собаке» с Катериной Шпицей (17 млн рублей), «Спящие псы» с Расселом Кроу (17 млн рублей) и мультик «Пушистый вояж» (46 млн рублей).

Военная драма «Блиндаж», ради которой «отменяли» фильм Гая Ричи, добрала в мае в кассу 62 млн рублей (общие сборы – 107 млн рублей). При этом самым успешным фильмом первого летнего уикенда стала комедия «Манюня: Приключения в Москве». Роман Исаев оценил такие сборы, как начало ужасного летнего провала, о котором предупреждала киноиндустрия.

Самым кассовым фильмом 2024 года остается «Холоп 2» Клима Шипенко (сборы 3,842 млрд рублей). На втором месте «Бременские музыканты» (3,035 млрд. рублей), на третьем «Мастер и Маргарита» (2,322 млрд рублей). Далее расположились «Лед 3» (1,856 млрд рублей), «Сто лет тому вперед» (1,390 млрд рублей), мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» (1,121 млрд рублей) и «Летучий корабль» (1,117 млрд рублей).