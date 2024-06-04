Ирина Пегова сыграет Екатерину II в новой исторической драме

Нижегородская актриса Ирина Пегова исполнит главную роль в многосерийном историческом фильме «Царская прививка» (16+). Она сыграет императрицу Екатерину Великую, сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где и выйдет сериал.

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Вместе с ней в фильме появятся Филипп Янковский, Сергей Марин, Светлана Смирнова-Кацагаджиева, Юрий Кузнецов и другие.

Действие картины разворачивается во второй половине XVIII века, когда Россией правит Екатерина II. Страну охватила страшная эпидемия оспы: гибнут тысячи человек, однако лечиться по доброй воле никто не собирается. Тогда врач Владимир Бельский (его сыграет Антон Денисенко) тестирует новый метод прививки. Правда, стать испытуемым никто не хочет.

Тогда сделать это намерена сама императрица, чтобы сподвигнуть народ участвовать в вакцинации.

«У меня была уникальная возможность довольно глубоко погрузиться в историю жизни Екатерины. Мне дали доступ во все архивы, какие только возможно, я читала документы, ее письма, хранящиеся в Библиотеке имени Ленина, в Национальной библиотеке в Царском селе. Из книг, из мемуаров, из писем я выписывала различные фразы Екатерины, которые, мне казалось, подходят к нашему сценарию, и просила режиссера и продюсеров позволить мне вставить их в нашу историю», — рассказала Пегова.



Со слов режиссера Егора Анашкина, история сериала отлично перекликается с сегодняшним днем, поэтому картина является весьма актуальной.

«Для меня в этом проекте цепляющим фактором также стала наша творческая команда. Мне очень симпатичен актерский состав. На мой взгляд, Ирина Пегова в роли Екатерины стала одной из самых прекрасных Екатерин в истории кино: это ее роль, абсолютно ее персонаж», — отметил Егор Анашкин.



Сериал выйдет на экраны 15 июня.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский актер Кибардин сыграл графа Орлова в фильме о Екатерине II.