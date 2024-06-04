Для вселенной «Хищника» снимут еще два фильма, в одном сыграет Эль Фаннинг

Хорошая новость для тех, кому "зашла" "Добыча" с Эмбер Мидфандер, приквел во вселенной "Хищника" 2022 года.

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Как сообщалось ранее, у "Добычи" появится сиквел - теперь это однозначно. Плюс линию женских персонажей в рамках франшизы разовьет и новый проект - картина "Бесплодные земли" (Badlands). И, как эксклюзивно передает Deadline, актриса на главную роль в фильмы уже определена - Эль Фаннинг. Во всяком случае, по словам инсайдера, переговоры с ней ведутся.

Шансы на то, что Эль ударит с создателями по рукам, крайне высоки - по данным источника, Фаннинг большая поклонница серии.

Предприятием также занимается Дэн Трахтенберг, снявший "Добычу" и работающий над ее продолжением. Сценарий Badlands уже готов. Детали сюжета не разглашаются. Скорее всего, это будет самостоятельная история.

Пока нет данных, выйдет картина в широкий прокат, или дело ограничится стриминговым релизом, как было с "Добычей".

"Добыча 2", по словам инсайдера, находится на ранней стадии разработки. Мидфандер там к своей роли должна вернуться. Что любопытно, это может стать первым случаем в истории франшизы (семь фильмов), когда актер возвращается к своей роли.