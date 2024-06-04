«Тур с Иванушками» (2024): дата выхода и сюжет. Что известно о фильме

В июне 2024 года на экраны российских кинотеатров выходит летняя комедия «Тур с Иванушками». В ней снялись не только профессиональные актеры, но и солисты группы «Иванушки International». Создатели обещали зрителям увлекательное кино в жанре роуд-муви, любимые песни и смешные шутки. Подробнее о дате выхода и сюжете фильма — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Главное о фильме

Дата выхода

Фильм «Тур с Иванушками» анонсировали в конце 2023 года. Кинокомпания Monumental Vision уточнила, что создаст романтическую комедию в жанре роуд-муви о группе «Иванушки International» — популярном российском бойзбенде середины девяностых и начала нулевых, который в 2024 году отмечает 30-летие с момента основания.

Изначально фильм планировали выпустить в конце августа 2024 года, но позже премьеру сдвинули на более ранний срок.

20 июня 2024 года фильм «Тур с Иванушками» начнут показывать в кинотеатрах

Сюжет

Из названия понятно, что одними из основных персонажей комедии будут солисты группы «Иванушки International» — Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. Однако фильм рассказывает не о группе.

В центре сюжета — ностальгическая история о бывших фанатках, которые в юности знали все песни бойзбенда. Главные героини фильма — три подруги Катя, Инна и Ася, которые в 15-летнем возрасте любили группу «Иванушки International», но так и не смогли попасть к ним на концерт.

Начало фильма отправляет зрителей в 1996 год, когда девушек было еще четыре. Затем зрителям показывают компанию подруг в 2023 году: к тому времени одной из девушек не стало, а Катя, Инна и Ася вдруг осознали, что жизнь коротка, а значит, нужно следовать за своими желаниями.

Тогда девушки решают исполнить мечту юности и отправляются в тур по морскому побережью, чтобы успеть на концерт любимой группы. Вместе с ними едет дочь Кати, 15-летняя бунтарка Юля, которая мешает подругам по-настоящему отдохнуть. По пути их ждут приключения, опасности и, конечно, любовь.

А еще подругам предстоит решить насущные проблемы. Например, как осуществить мечты из детства, если ты уже взрослая женщина и тебе не положено веселиться. Немалую роль в сюжете играет и тема отношений с собственными детьми, которые уже не маленькие, но пока еще и не взрослые. Как вспомнить себя в юности и наконец понять дочь-подростка? На все эти вопросы ищут ответы героини фильма.

Актеры и роли

Появятся в ленте и другие известные артисты: звезда «Реальных пацанов» Валентина Мазунина в роли фанатки, Андрей Рожков из «Уральских пельменей» в роли алкоголика и Светлана Камынина, известная по «Интернам» и «Двум холмам», в роли матери одной из главных героинь.

Производство

Где снимали «Тур с Иванушками»

Работа над картиной Сочи. Съемки проходили в том числе в Зимнем дворце спорта и в местном Геленджике, Анапе, Краснодаре и Москве.

Съемки фильма завершились весной 2024 года.

Кто снимал фильм

Режиссер фильма — Марк Горобец. Он уже работал над известными фильмами и сериалами: за его плечами съемки «Блиндажа», «Закрытой школы», «Короче, план такой…» и многих других картин. По словам режиссера, его новый проект «о любви и о людях».

Сценарий фильма написали Анна Макаренкова и Андрей Никифоров. Ранее Макаренкова работала над такими проектами, как «Восьмидесятые», «Контакт», «Как друзья Захара женили…» А Никифоров был сценаристом на проектах «Букины» и «Наша Russia».

Музыкальным продюсером фильма выступил Игорь Матвиенко, который также является продюсером и композитором группы «Иванушки International». Зрителям обещали, что в фильме можно будет услышать множество ностальгических хитов.

В «Туре с Иванушками» прозвучат хиты группы: «Тополиный пух», «Кукла», «Небо», «Тучи», «Капелька света» и другие.

Один из продюсеров фильма Михаэль Шлихт, известный по работе над картинами «Первая любовь» и «Две дамы в Амстердаме», рассказывал, что перед написанием сценария был проведен анализ музыкального рынка России. Выяснилось, что песни «Иванушек» до сих пор любимы многими. Даже подростки, рожденные в XXI веке, знают хиты девяностых. Поэтому авторы рассчитывают, что новинка найдет отклик в душе у многих зрителей.

Как отмечают сами создатели фильма, главные его темы — ностальгия, воспоминания и закрытие гештальтов. Они уверены: картина будет близка всем, кто взрослел в девяностых и двухтысячных на песнях группы «Иванушки International». Кроме того, как считает Михаэль Шлихт, фильм поможет зрителям на время уйти от бед и трудностей настоящего.

Как проходили съемки

Один из музыкантов, Андрей Григорьев-Аполлонов, рассказывал, что раньше появлялся камео в кино и сериалах, но съемки фильма о группе стали для него особенными.

«Признаться честно, такой душевной и теплой атмосферы я еще не встречал на площадках! Эпизоды с нашим участием снимались в моем родном городе Сочи: солнце, Черное море — все, что нужно для создания отличного настроения! В перерывах между дублями делали фото и раздавали автографы отдыхающим», — отмечал Аполлонов.

Жанр роуд-муви обязывает к тому, чтобы герои много времени проводили в дороге, поэтому в ленте большое количество сцен в движении. На реальных автомагистралях снимать было дорого, долго и небезопасно, поэтому использовали инновационные технологи. Фоны природы заранее отсняли в Краснодарском крае. Их транслировали на специальных LED-экранах, которые разместили сзади, справа и слева от автомобиля с актерами. Так в рамках павильона получилось добиться панорамного эффекта, который создается, если человек смотрит по сторонам.

Саму машину раскачивали, чтобы создать эффект движения. А с помощью осветительных приборов добавляли правильные тени: например, от деревьев, если они появлялись на экране и машина «проезжала» мимо.

Проблем на этапе продакшна тоже хватало. Например, во время съемок одной из сцен сильно простудилась актриса Анна Пескова. Уже наступила осень, а ее героине пришлось ночью гулять под проливным дождем вдоль дорог Геленджика. В итоге актрисе даже делали операцию, правда, СМИ не уточняли, какую именно.

Где смотреть

«Тур с Иванушками» покажут в российских кинотеатрах: дистрибьютором фильма официально выступает компания «Атмосфера кино».

Кроме того, увидеть его можно будет на стриминговых платформах. Так, в съемках поучаствовал онлайн-кинотеатр KION, а на сайте стриминга Wink уже появилась страничка фильма и надпись о том, что картина пока недоступна для покупки.