«Магическая битва»: сюжет и основные персонажи. Что известно о самом популярном аниме в мире?

В апреле 2024 года сериал «Магическая битва» внесли в книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое аниме в мире. А по итогам 2023 года его признали самым востребованным телешоу, опередив сериалы «Одни из нас» и «Ведьмак». Ожидается, что в 2025 году выйдет продолжение сериала — новый сезон уже анонсировали, но точных дат релиза пока нет. «Лента.ру рассказывает главное о сериале и его персонажах, а также о том, что известно о третьем сезоне.

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Главное о сериале «Магическая битва»

Название: Jujutsu Kaisen или «Магическая битва»

Дата премьеры: 2020 год

Страна: Япония

Жанры: боевик, фэнтези, аниме

Режиссеры: Пак Сон-ху, Юи Умэмото, Рехэй Такэсита, Хидэаки Абэ

Сценаристы: Хироси Сэко, Гэгэ Акутами

Количество эпизодов: 48

Продолжительность серий: 22 минуты

Рейтинг на Кинопоиске: 8,2

Список основных персонажей «Магической битвы»

Юдзи Итадори

Подросток, наделенный сверхъестественной силой; сосуд для Сукуны и главный герой аниме. Юдзи отличается высокими моральными принципами, заботится о тех, кто ему дорог, и очень ценит жизнь — свою и окружающих. Юдзи может потерять самообладание, когда сталкивается с несправедливостью и жестокостью, и всегда готов пожертвовать собой ради других. Проглотив Проклятие, он стал вместилищем сразу двух душ.

Двуликий Сукуна (Рёмэн Сукуна)

Древний могущественный маг, Король Проклятий. По легенде, несколько веков назад Сукуна имел человеческое обличье; другие маги пытались избавиться от него, но не смогли уничтожить его тело. Поэтому тело разделили, а части пальцев, в которых заключалась часть духа Сукуны, разбросали по всему миру. На момент развития событий манги Сукуна обитает в теле Юдзи и собирается вернуть себе былое могущество. Сукуна жесток, непредсказуем, жаден и беспощаден.

Годжо Сатору

Сильнейший маг современности и любимый персонаж фанфиков и мемов. Годжо всего 28 лет, однако он уже преподает в Магическом колледже, имеет большой вес в учительской среде и, по словам других героев, обладает такой силой, которой хватило бы на уничтожение всей Японии.

Сатору — неоднозначный персонаж: он может быть дурашливым и веселым, но также черствым, равнодушным и циничным. За его стильным и загадочным образом скрывается тонкая натура, которой пришлось перенести немало психологических испытаний в юности.

Кугисаки Нобара

Мощный женский образ, который в том числе отличает «Магическую битву» от других аниме (в них женским персонажам обычно уделялось мало внимания). Нобара — ученица первого курса Магического колледжа, остроумная, дерзкая, решительная и уверенная в себе. На начало фильма она — маг третьего ранга, но у нее есть все шансы и способности подняться до первого ранга. Ее основные воинские орудия — заколдованный молоток и гвозди.

Мегуми Фушигуро

Мегуми — тоже маг, студент первого года обучения в Токийской столичной технической школе магии; потомок клана Зенин. Именно благодаря ему Юдзи попадает в Магический колледж под покровительство Сатору. Суровая внешность Мегуми и его прагматичный характер обманчивы — на самом деле, он чуткий юноша, желающий защищать добрых людей и воспринимающий свой магический дар как инструмент для помощи другим.

Юта Оккоцу

Студент второго года обучения в Магическом колледже. Особенность Юты в том, что его всегда сопровождает дух, способный напасть на любого, кто угрожает парню. Этот дух — подруга детства Юты, Рика Оримото, которую насмерть сбила машина. Сначала Юту хотели казнить за связь с Проклятиями, но потом пожалели и решили отправить в колледж волшебников.

Как появилось аниме «Магическая битва»

Аниме «Магическая битва» родилось из одноименной манги, созданной молодым японским художником Гэгэ Акутами. Манга публиковалась с марта 2018 года в журнале Weekly Shōnen Jump, а потом все главы объединили и переиздали в виде мини-сборников — к апрелю 2024 года вышло 26 томов.

Спустя два года после выхода первой манги студия МАРРА решила экранизировать историю Акутами и выпустила многосерийное аниме, транслировавшееся с октября 2020 до марта 2021 года. В 2021-м вышел также полнометражный фильм по мотивам манги под названием «Магическая битва 0. Фильм», а в 2023 году — второй сезон сериала.

Аниме сразу полюбилось фанатам за свою оригинальность. В сериале практически отсутствует стандартная любовная линия, судьба героя раскрывается в непривычном для манги темпе: в центре сюжета не только магическая составляющая, но и серьезные проблемы, такие как трудности взросления, бесполезность войны, сегрегация. Кроме того, на протяжении обоих сезонов создателям проекта удавалось сохранять интригу и удивлять зрителей сюжетными поворотами (в том числе и трагическими).

Экранизация подогрела интерес к литературному первоисточнику, поэтому к январю 2024 года общий тираж «Магической битвы» превысил 90 миллионов экземпляров.

Сюжет «Магической битвы»

События сериала разворачиваются в альтернативном мире, где существуют волшебники и Проклятия — монстры, которые появляются из-за скопления негативных человеческих эмоций и набирают силу за счет поглощения магов.

Юдзи Итадори — обычный школьник, чья жизнь никак не пересекается с магическим миром, несмотря на то что он обладает сверхчеловеческой физической силой. Юдзи живет в Сендае, не любит занятия по легкой атлетике и вместо них проводит время в школьном клубе по изучению оккультизма. Ровно в 17:00 каждый день Юдзи выходит из школы и навещает в больнице своего дедушку Васукэ.

Однако в один день его привычные будни меняются: дедушка умирает, а Юдзи с друзьями обнаруживают странный предмет — завернутый в пергамент палец. Выясняется, что это палец древнего злодея Сукуны, на котором лежит высокоуровневое проклятие, привлекающее монстров. Юдзи вместе с другим членом клуба, Мегуми, пытается побороть Проклятие, но у них не хватает сил.

В отчаянии Юдзи решает проглотить палец — это дает ему магическую силу, но в то же время впускает в его тело дух Сукуны. По законам волшебного мира, человека, который стал вместилищем Проклятия, должны казнить, чтобы из-за своей злобы и силы тот не уничтожил все человечество. Однако на помощь Юдзи приходит Годжо Сатору — учитель столичной Токийской школе магии и один из сильнейших магов настоящего времени. Сатору переводит мальчика в свою школу, но мысленно придерживается своего плана — найти все пальцы Сукуны, заставить Юдзи съесть их все и только потом убить его.

Что известно о третьем сезоне «Магической битвы»?

Выход третьего сезона анонсировали сразу после финала второго, однако точной даты релиза пока нет. Учитывая, что студия МАРРА сейчас работает над экранизацией манги «Человек-бензопила», можно предположить, что продолжение проекта фанаты увидят не раньше 2025 года, а возможно, и 2026-го.

Ожидается, что новый сезон будет охватывать около 62 глав из сюжетной линии «Игра на выбывание» («Culling Game»), действие которой разворачивается после части «Инцидент в Сибуе».

Скорее всего, в 3-й сезон войдут 23-24 эпизода.

По сюжету Юдзи, Мегуми и Юта снова столкнутся со злым колдуном Кэндзяку, который устроит смертельное соревнование между магами. Участникам конкурса нужно будет уничтожить друг друга при помощи магии и соблюсти другие жестокие правила.

В ожидании третьего сезона можно посмотреть первый тизер (хотя он не особо раскрывает детали предстоящего сюжета).

При этом Гэгэ Акутаме уже намекнул, что сюжет оригинальной манги завершается — последние тома могут опубликовать до конца этого года. В таком случае читатели смогут узнать, чем закончится история, еще до выхода третьего сезона аниме.