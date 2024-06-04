Мэттью Вон готов снять продолжение «Аргайла» несмотря на разгром и кассовый провал

Режиссер Мэттью Вон, снявший замечательные «Звездную пыль», «Люди Икс: Первый класс» и «Kingsman: Секретная служба» не ожидал, что его недавний «Аргайл: Супершпион» феерично провалится в прокате и получит невообразимо плохие отзывы.

Звездная шпионская комедия обошлась $200 млн, но собрала лишь $96 млн. При этом на Rotten Tomatoes средняя оценка критиков составляет мизерные 33% свежести.

Вон рассказал, что его сильно расстроили негативные рецензии, так как до релиза ничто не предвещало беды.

«Тестовые показы были восприняты на ура. Премьера превратилась в радостное событие, и мы словно вернулись в те дни, когда снимали «Большой куш». Я начал верить в успех. Я думал, что это веселый, поднимающий настроение фильм. Мы не снимали «Гражданина Кейна», но когда вышли рецензии, я был поражен. Чем я обидел этих людей? Они были ядовиты. Я ни в коем случае не говорю, что фильм безупречный, но я не думал, что он оскорбителен. Это застало врасплох», – сказал Вон Empire.

Фильм рассказывал о писательнице шпионских романов, которая сама неожиданно становится втянутой центр заговора. Главные роли исполнили Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Генри Кавилл, Брайан Крэнстон, Кэтрин О’Хара, София Бутелла и другие.

«Я даже ходил по кинотеатрам, потому что думал, что упустил фабулу. Я искренне ломаю голову над этим, потому что это не просто несколько плохих отзывов. Меня это очень расстроило», – отметил постановщик.

Фильм снимался силами Apple TV+, где сейчас транслируется и пользуется успехом.