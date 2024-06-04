Мэттью Вон готов снять продолжение «Аргайла» несмотря на разгром и кассовый провал
Режиссер Мэттью Вон, снявший замечательные «Звездную пыль», «Люди Икс: Первый класс» и «Kingsman: Секретная служба» не ожидал, что его недавний «Аргайл: Супершпион» феерично провалится в прокате и получит невообразимо плохие отзывы.
Звездная шпионская комедия обошлась $200 млн, но собрала лишь $96 млн. При этом на Rotten Tomatoes средняя оценка критиков составляет мизерные 33% свежести.
Вон рассказал, что его сильно расстроили негативные рецензии, так как до релиза ничто не предвещало беды.
«Тестовые показы были восприняты на ура. Премьера превратилась в радостное событие, и мы словно вернулись в те дни, когда снимали «Большой куш». Я начал верить в успех. Я думал, что это веселый, поднимающий настроение фильм. Мы не снимали «Гражданина Кейна», но когда вышли рецензии, я был поражен. Чем я обидел этих людей? Они были ядовиты. Я ни в коем случае не говорю, что фильм безупречный, но я не думал, что он оскорбителен. Это застало врасплох», – сказал Вон Empire.
Фильм рассказывал о писательнице шпионских романов, которая сама неожиданно становится втянутой центр заговора. Главные роли исполнили Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Генри Кавилл, Брайан Крэнстон, Кэтрин О’Хара, София Бутелла и другие.
«Я даже ходил по кинотеатрам, потому что думал, что упустил фабулу. Я искренне ломаю голову над этим, потому что это не просто несколько плохих отзывов. Меня это очень расстроило», – отметил постановщик.
Фильм снимался силами Apple TV+, где сейчас транслируется и пользуется успехом.
«У нас очень хорошие результаты на стриминге. Людям нравится. Ничто не сделает меня счастливее, чем создание еще одного фильма. Чем больше людей посмотрят “Аргайл”, тем больше шансов, что мы снимем еще один фильм. Я бы с удовольствием снял еще один, мы это планировали», – добавил он.