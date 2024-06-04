Кинотеатры России анонсировали падение выручки на 25%

Посещаемость залов, упавшая после отказа от «параллельного проката» голливудских блокбастеров для продвижения отечественного кино, так и не смогла восстановиться.

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Участники рынка посетовали на запоздалый выход на экраны зарубежного «Министерства неджентльменских дел» и низкой популярности фильма «Майор Гром: Игра». По их словам, в отсутствие иностранных премьер лето будет «почти пустым», а отечественное кино «не приносит ожидаемую кассу», пишет