Победителем кинофестиваля «Новое движение» в Новгороде стал фильм «Эра»

Победителем первого фестиваля молодого кино "Новое движение", который прошел в Великом Новгороде, стал фильм "Эра" режиссера Вениамина Илясова. Церемония закрытия фестиваля проходила в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского, сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля.

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"Для вручения главного приза были приглашены все члены жюри во главе с председателем. Они объявили победителя фестиваля - фильм "Эра" режиссера Вениамина Илясова. Приз получили продюсер Татьяна Петрик и актриса Марианна Шульц", - сказали организаторы.

Первым объявили победителя в номинации за "Лучшее визуальное решение" - приз достался оператору Батыру Моргачеву за фильм "Эра". За "Лучшую мужскую роль" победителем стал актерский ансамбль фильма "Фаталити". Приз получали актер Дмитрий Хасанов и режиссер Даниил Колотов.

Приз за "Лучшую женскую роль" объявлял Никита Волков. Награду получила Валентина Грачева за роль в фильме "Мы жили счастливо". В номинации "Лучшая режиссерская работа" приз присужден Никите Миклушову за фильм "Мох". Кроме того, у главного приза с 2024 года появилась денежная составляющая в размере 1 млн рублей для создания следующего фильма.

Фильмом закрытия стала лента "Эра", получившая главную награду фестиваля. В конкурсной программе было показано восемь фильмов, которые собрали более 3 500 зрителей, во внеконкурсной программе состоялось 25 показов, которые посетили более 6 000 зрителей.