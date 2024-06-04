В Вологде прошла премьера анимационного фильма «Пушкин и Михайловское. Начало»

6 июня в Вологде в кинозале «1000&1 фильм» пройдёт всероссийская премьера полнометражного анимационного фильма «Пушкин и Михайловское. Начало», приуроченного к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

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Фильм рассказывает о молодом Александре Пушкине, оказавшемся в ссылке в деревне Михайловское. Здесь, в окружении природы, он за два года стал гениальным поэтом, которого знает и любит вся Россия. Мультфильм, созданный студией «Муха» под руководством Артура Абдрахманова, сочетает литературные произведения, написанные во время ссылки, и биографические факты. В сюжете присутствуют реальные лица: няня Арина Родионовна, друзья Пущин и Дельвиг, хозяйка Тригорского Осипова-Вульф и другие.

Композитор Вячеслав Круглик написал музыку для фильма, которая играет важную роль в создании ритма и движении образов. Мультфильм предназначен для широкой семейной аудитории и ставит целью создать интерес у молодёжи к творчеству и личности Пушкина.

Проект «Пушкин и Михайловское. Начало» стартовал в сериале «Пушкин и…», поддерживаемого музеем-заповедником Михайловское. Первый эпизод сериала вышел 6 июня 2023 года. Вторая часть полнометражного фильма, «Пушкин и…Михайловское». Осень и зима», выйдет в сентябре.

Показы пройдут 6, 7, 8 и 9 июня в 13:00. Кинозал «1000&1 фильм» расположен на улице Гагарина, 6-а.