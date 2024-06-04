«Ткачевы на связи» и «На автомате». Какие сериалы выйдут в начале лета

Сериал "На автомате" Бориса Акопова

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В онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск" и Wink с 5 июня.

Премьера новой криминальной комедии Бориса Акопова "На автомате" состоится 5 июня на платформах Кинопоиск и Wink.ru. Критики уже назвали сериал главным претендентом на звание "Слово пацана" этого года, а тандем исполнителей главных ролей - Славы Копейкина и Дениса Косикова - был отмечен Специальными призами жюри и Гильдии кастинг-директоров России на фестивале Original+, где "РГ" выступает соорганизатором. Напомним, Слава Копейкин сыграл в сериале "Слово пацана" Турбо и очень полюбился зрителям.

По сюжету каждый день братьев-подростков Ромы и Жени проходит одинаково, "на автомате". Но вдруг они находят склад с оружием. Парни решают, что это шанс быстро срубить легкие деньги и выставляют автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасность. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, полицейский Басов, его дочь-блогерша Милена, а также - столичные бандиты.

В день премьеры 5 июня на Кинопоиске и Wink.ru выйдет две серии и затем - по одной еженедельно. Всего серий - 8.

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Сериал "Ткачевы на связи"

На телеканале ТНТ с 10 июня в 20:00

Премьера комедийного сериала "Ткачевы на связи" - история о близких, которые хоть и живут в разных городах, но продолжают оставаться полноценной семьей.

В России сотни тысяч семей разделены большими расстояниями: люди перебираются в большие города, чтобы строить карьеру, и ищут личное счастье в разных уголках нашей страны. Так произошло и с Ткачевыми: главная героиня Наташа уехала в Москву с мечтой стать архитектором, ее родители остались в Екатеринбурге и разошлись, а родная сестра Надя вышла замуж за Диму, родила ребенка и переехала в маленький городок Ирбит Свердловской области.

Наташа сама не очень счастлива. У нее - чувство вины, потому что она уехала в другой город, и девушка постоянно пытается быть на связи и решать проблемы всех. У нее тяжелый и токсичный начальник, а бойфренд Михаил намного старше. Но, несмотря на все трудности, Ткачевы стараются регулярно поддерживать связь и друг друга, и оставаться нормальной семьей даже на большом расстоянии друг от друга.

В сериале снимались Марина Васильева, Максим Лагашкин, Андрей Федорцов, Инга Оболдина, Янина Романова, Константин Юшкевич, Анфиса Вистингаузен и другие.