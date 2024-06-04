Сиквел «Добычи» все еще в разработке, он продолжит историю первой части

В 2022-м году вселенная франшизы «Хищник» была расширена «Добычей», внезапно оказавшейся отличным фильмом. По данным Deadline, в разработке находится сиквел, который продолжит историю, развивающуюся в 18 веке.

© Кадр из фильма «Добыча»

«Добыча» стала эксклюзивом стриминга Hulu, получила отличные отзывы, побила рекорды по просмотрам и была номинирована на «Эмми». Фильм концентрировался на первом путешествии Хищника на Землю. Он попал на земли индейцев и столкнулся с воинами из племени команчей.

Сейчас продолжение на самой ранней стадии производства. Актерский состав еще не подбирался, однако предполагается, что Эмбер Мидфандер вернется для повторения своей роли. Если это случится, она станет первым артистом, который дважды повторил роль во франшизе. Такого не было ни разу за семь выпущенных фильмов с Хищником.

Будет ли задействован снявший добычу режиссер Дэн Трахтенберг, не сообщается. Он точно работает над другим проектом в этой вселенной, где главную роль может исполнить Эль Фаннинг.