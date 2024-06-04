Пять искрометных цитат няни Вики из «Прекрасной няни»

Анастасия Заворотнюк сделала многое для российского зрителя и это сложно отрицать. Многим она подарила детство своим образом няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Предлагаем вспомнить ее самые яркие цитаты из сериала в качестве благодарности актрисе и как дань памяти о ней. Итак, что же говорила наша любимая няня?

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«Константин, кто будет подслушивать, когда мы с вами оба здесь?»

Виктория Прутковская была профессионалом в шпионаже! Увлечение ее разделял только дворецкий Константин, поэтому в то время, когда они были вместе, им некого было бояться!

«Глинтвейн! Еще бы парочку бутылок молдавского туда, корицы, перцу… чтобы пробрало всех!»

Когда Константин удивленно разглядывал, что же няня делает с коллекционным вином, она грустила о том, что этой дорогущей бутылочке не хватает простоты. Такая она была… народная!

Самая знаменитая фраза Вики, которая не требует объяснений!

«Если есть бёдра, то почему бы ими не вильнуть?»

Самая обаятельная няня России в сериале умела подать себя! Вот только в жизни была очень скромной и стеснялась носить наряды, которые с удовольствием надевала ее героиня.

«Когда тебе будет 20, мне будет 40. Когда тебе будет 30, мне будет 40. Ну а когда тебе будет 40, ты наконец поймешь, почему мне до сих пор 40…»

Вика очень боялась называть свой возраст. Лишь самые преданные поклонники сериала могут вспомнить, сказала ли она его в рамках проекта или нет… Но, кажется, Вика — это та женщина, которой возраст был бы только к лицу!