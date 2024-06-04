Юрий Чурсин сыграет Игоря Курчатова в сериале "Атом"

В Москве завершились съемки многосерийной исторической драмы "Атом" режиссера Нурбека Эгена. Проект создается при поддержке Института развития интернета. Премьера сериала состоится на медиаплатформе "Смотрим" в 2025 году. Телепремьера запланирована в эфире телеканала "Россия 1".

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1943 год. Берия поручает своему заместителю Всеволоду Павловичу Замятину собрать команду ученых, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу. Сделать это в разгар войны и в сжатые сроки - задача практически невыполнимая. Под руководством Курчатова в Москве начинает работу секретная Лаборатория №2, сотрудниками которой становятся лучшие умы со всего Союза. Курчатов убеждает Замятина включить в проект двоих ученых: дерзкого и самоуверенного Фролова, который ранее открыл спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову, находящуюся в ссылке в Казахстане. И хотя Фролов и Карпова вызывают вопросы в Наркомате Внутренних дел, просьбу Курчатова решено выполнить.

Одновременно с этим советская разведка работает над тем, чтобы добыть необходимую для проекта научную информацию за рубежом. Агенту Екатерине Лазаревой, бывшему физику и возлюбленной Фролова, удается передать в СССР важнейшие данные об атомном проекте союзников. С этого момента Советскому Союзу необходимо догнать Великобританию и США, чтобы достичь ядерного равновесия в послевоенном мире…

В ролях: Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталия Батрак, Родион Галюченко, Сергей Погосян, Мария Чернолихова, Олег Каменщиков, Алэн Салтыков и многие другие.

Прямая речь

Нурбек Эген, режиссер: