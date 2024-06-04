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Юрий Чурсин сыграет Игоря Курчатова в сериале "Атом"

В Москве завершились съемки многосерийной исторической драмы "Атом" режиссера Нурбека Эгена. Проект создается при поддержке Института развития интернета. Премьера сериала состоится на медиаплатформе "Смотрим" в 2025 году. Телепремьера запланирована в эфире телеканала "Россия 1".

Юрий Чурсин сыграет Игоря Курчатова в сериале «Атом»
© Российская Газета

1943 год. Берия поручает своему заместителю Всеволоду Павловичу Замятину собрать команду ученых, чтобы спроектировать первую советскую атомную бомбу. Сделать это в разгар войны и в сжатые сроки - задача практически невыполнимая. Под руководством Курчатова в Москве начинает работу секретная Лаборатория №2, сотрудниками которой становятся лучшие умы со всего Союза. Курчатов убеждает Замятина включить в проект двоих ученых: дерзкого и самоуверенного Фролова, который ранее открыл спонтанное деление ядра, и радиохимика Карпову, находящуюся в ссылке в Казахстане. И хотя Фролов и Карпова вызывают вопросы в Наркомате Внутренних дел, просьбу Курчатова решено выполнить.

Одновременно с этим советская разведка работает над тем, чтобы добыть необходимую для проекта научную информацию за рубежом. Агенту Екатерине Лазаревой, бывшему физику и возлюбленной Фролова, удается передать в СССР важнейшие данные об атомном проекте союзников. С этого момента Советскому Союзу необходимо догнать Великобританию и США, чтобы достичь ядерного равновесия в послевоенном мире…

В ролях: Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Алексей Кирсанов, Гурам Баблишвили, Екатерина Климова, Дмитрий Муляр, Наталия Батрак, Родион Галюченко, Сергей Погосян, Мария Чернолихова, Олег Каменщиков, Алэн Салтыков и многие другие.

Прямая речь

Нурбек Эген, режиссер:

"Я очень люблю данную тему, сам окончил школу с физико-математическим уклоном, и мне всегда были интересны эти люди - ученые. И эпоха меня очень увлекает, я долго изучал ее до того, как получил сценарий. Рад, что появилась возможность не только мне, но и всей нашей команде рассказать историю этих ученых. Но нельзя сказать, что картина только про то, как создавалась бомба. Это история и про людей, которые над ней работали, в их жизни были и любовь, и дружба, и предательство. Наш фильм о событиях, происходивших в 40-е годы. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю. В фильме мы покажем события, происходившие не только в Советском Союзе, но и в Берлине 1945-го, в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Аламосе, - география нашей истории весьма обширна".
Фильмы и сериалы
Сергей Погосян
Родион Галюченко
Алексей Кирсанов
Нурбек Эген
Дмитрий Муляр
Аня Чиповская
Олег Каменщиков
Игорь Курчатов
Екатерина Лазарева
Ольга Сутулова
Юрий Чурсин
Илья Малаков
Гурам Баблишвили
Алексей Гуськов
Екатерина Климова
Институт развития интернета