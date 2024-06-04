Опубликован официальный постер нового «‎Чужого»

В Сети появился новый официальный постер очередной главы во вселенной "Чужого" - картины с подзаголовком "Ромул" (Alien: Romulus). Там же - дата релиза в Великобритании, США и Канаде: 16 августа.

© 20th Century

Премьера проекта состоится 1 августа - в этот день "Ромул" выйдет ограниченным прокатом в Южной Корее.

Новый постер публикуют профильные ресурсы.

© 20th Century

Действие картины развернется между событиями первого и второго фильмов линейки.

Режиссер и соавтор сценария - Феде Альварес, после успеха "Черной книги" (18+) заявленный далее продолжать разрабатывать вглубь и вселенную "Зловещих мертвецов" (18+). Ридли Скотт и Уолтер Хилл - сопродюсеры. В актерском касте - сплошь молодежь: Изабела Мерсед ("Мадам Паутина"), Кейли Спейни ("Мейр из Исттауна"), Арчи Рено ("Тень и кость"), Дэвид Джонссон Фрэй, Эйлин Ву, Спайк Ферн.

Заявленный сюжет мидквела-спин-оффа выглядит пока стандартно: исследуя заброшенную космическую станцию, группа колонизаторов сталкивается лицом к лицу с "самой ужасающей формой жизни во Вселенной".