Десять лучших сериалов 2024 года по версии TIME

Авторитетное издание TIME составило рейтинг лучших сериалов первой половины 2024 года. Критики выбрали десять наиболее значимых шоу, расставив их в списке в произвольном порядке.

© Кадр из сериала "Олененок"

Самыми нашумевшими стали «Сегун» и «Олененок». Первый посвящен английскому штурману, который попадает в Японию начала XVII века, а второй рассказывает о безумной одержимости женщины парнем.

10 лучших сериалов первой половины 2024 года: