Десять лучших сериалов 2024 года по версии TIME

Опубликован топ-10 лучших сериалов 2024 года по версии TIME
Авторитетное издание TIME составило рейтинг лучших сериалов первой половины 2024 года. Критики выбрали десять наиболее значимых шоу, расставив их в списке в произвольном порядке.
Самыми нашумевшими стали «Сегун» и «Олененок». Первый посвящен английскому штурману, который попадает в Японию начала XVII века, а второй рассказывает о безумной одержимости женщины парнем.
10 лучших сериалов первой половины 2024 года:
- «Олененок»;
- «Экспаты»;
- «Хитрости» (3 сезон);
- «Сочувствующий»;
- «Предатели» (2 сезон);
- «Мы — Lady Parts» (2 сезон);
- «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла»;
- «Школа-интернат»;
- «Сегун»;
- «Большая сигара».