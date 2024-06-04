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Опубликован топ-10 лучших сериалов 2024 года по версии TIME

Авторитетное издание TIME составило рейтинг лучших сериалов первой половины 2024 года. Критики выбрали десять наиболее значимых шоу, расставив их в списке в произвольном порядке.

Десять лучших сериалов 2024 года по версии TIME
© Кадр из сериала "Олененок"

Самыми нашумевшими стали «Сегун» и «Олененок». Первый посвящен английскому штурману, который попадает в Японию начала XVII века, а второй рассказывает о безумной одержимости женщины парнем.

10 лучших сериалов первой половины 2024 года:

  • «Олененок»;
  • «Экспаты»;
  • «Хитрости» (3 сезон);
  • «Сочувствующий»;
  • «Предатели» (2 сезон);
  • «Мы — Lady Parts» (2 сезон);
  • «Реалити-шоу Джеррода Кармайкла»;
  • «Школа-интернат»;
  • «Сегун»;
  • «Большая сигара».
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