За пять лет Disney инвестировал $4,5 млрд в производство контента в Великобритании

Студия Disney начиная с 2019 года потратила $4,5 млрд (₽402 млрд) на съемку фильмов и сериалов, которые велись в Великобритании. Об этом сообщил Ян Кеппен – топ-менеджер компании, отвечающий за европейский регион.

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Он отметил, что Disney работает в Великобритании почти 75 лет – больше, чем подавляющее большинство компаний.

За пять лет Disney снял в Великобритании 41 сериал, 29 художественных фильмов и поддержал более 32 тыс. рабочих мест. Грядущий «Дэдпул и Росомаха» снимался там же на студии Pinewood.

Не только Мышиный дом инвестирует в киноиндустрию Туманного Альбиона. За тот же срок, с 2019 года, Netflix потратил $6 млрд (₽536 млрд), а в 2022 году Amazon раскрыл данные о том, что выделил около $1 млрд (₽89 млрд) на британское телевидение.