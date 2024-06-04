Опубликован трейлер стильной драмы «Клуб озера»

На российские экраны 27 июня выходит провокационная драма "Клуб зеро" от режиссера Джессики Хауснер с Мией Васиковска в главной роли. Картина была представлена в основном конкурсе 76-го Каннского кинофестиваля и номинирована на "Золотую пальмовую ветвь".

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Сюжет разворачивается в элитной британской частной школе, в которую приходит новая учительница - таинственная Мисс Новак (Миа Васиковска). На ее авторский курс по осознанному питанию (больше похожий на секту) записываются семь подростков - у каждого на это есть своя причина. Новак увлекает их в новый для них мир, далекий не то что от школьной программы, но и человеческих представлений о жизни в целом.

Variety назвала этот фильм хоррором, снятым "при ярком освещении и в марципановых тонах", и, судя по происходящему в трейлере, это очень точное описание.

В ролях: Миа Васиковска ("Алиса в стране чудес", "Багровый пик", Сидсе Бабетт Кнудсен ("Правительство", "Тед Лассо"), Люк Баркер, Сэмюэл Д. Андерсон, Ксения Девриендт, Гвен Курран, Флоренс Бейкер и Аманда Лоуренс.