Реальные истории любви, легшие в основу культовых фильмов

Иногда кажется, что невероятная любовь бывает только в кино. Но на самом деле, некоторые фильмы с поразительными историями любви сняты по реальным событиям. Вот некоторые из них.

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В фильме:

На первый взгляд, у главной героини есть все, о чем только можно мечтать. Но в один момент она понимает, что живут совсем не так, как ей этого бы хотелось и Элизабет отправляется в путешествие по миру в поисках себя. Она наслаждается гастрономическими излишествами в Италии, духовными практиками в Индии и находит свою настоящую любовь на Бали.

В жизни:

Фильм снят по автобиографической книге Элизабет Гилберт. В фильме передана ее жизнь до мельчайших деталей за исключением одного момента. В реальной жизни ее возлюбленного звали Жозе. Их встреча и развитие отношений показаны с биографической точностью, однако в реальности пара все же поженилась, но лишь из-за проблем с иммиграцией Жозе. Сейчас они живут в Нью-Джерси и владеют сувенирной лавкой.

В фильме:

Генри, разочарованный в обычных отношениях, в которых ему постоянно становится скучно, встречает Люси, страдающую амнезией, из-за которой она каждый день забывает события предыдущего дня. Генри влюбляется и решает каждый день завоевывать ее сердце заново, записывая ключевые моменты их жизни на кассету.

В жизни:

Прототипом Люси стала Мишель Филпотс, страдающая редкой формой амнезии после двух аварий и эпилептического припадка в 1994 году. Ее муж каждый день напоминает ей о их жизни вместе с помощью фотографий и записок, фиксирующих основные события и даты. Хотя в фильме они не были знакомы до аварии, в реальности супругам были вместе задолго до несчастного случая и им не приходилось ежедневно завоевывать любовь друг друга заново.

В фильме:

Пейдж и Лео, молодая пара, празднуют четвертую годовщину брака, когда попадают в автокатастрофу. Пейдж впадает в кому, а после пробуждения страдает амнезией, забывая последние четыре года своей жизни, включая мужа. Лео пытается вернуть ее любовь, но это оказывается трудной задачей. Перебирая вещи, Пейдж находит бумажку с клятвой, произнесенной перед алтарем. Это помогает паре вновь обрести любовь.

В жизни:

Прототипами героев стали Крикит и Ким Карпентеры, столкнувшиеся с этой трагедией всего через десять недель после свадьбы в сентябре 1993 года. Крикит потеряла память о последних 18 месяцах, включая время знакомства и свадьбы с Кимом. Ким, не сдаваясь, был рядом с женой до тех пор, пока она не полюбила его заново. Память так и не вернулась, но любовь возродилась. Позже Ким написал книгу «Клятва», по которой и был снят фильм.

«Белая масаи»

В фильме:

Немка Карола влюбляется в масайского воина Лемалиана во время отпуска в Кении. Она бросает свою размеренную европейскую жизнь и переезжает в кенийскую пустыню, чтобы быть с ним. У пары даже рождается ребенок. Но трудности жизни с аборигенами и безумная ревность мужа приводят к тому, что Карола решает вернуться на родину спустя долгие годы.

В жизни:

История основана на автобиографической книге Коринны Хофманн. В 1986 году она встретила Лкетингу Лепарморийо, оставив своего бойфренда и швейцарский бизнес ради него. Они поженились в 1988 году, и Коринна приняла его фамилию и гражданство. Она описала в своей книге все трудности, с которыми столкнулась, включая многочисленные болезни и культурные разногласия. Через одиннадцать лет мучений и ревности мужа Коринна вернулась в Европу.

«Империя чувств»

В фильме:

В 1930-х годах в Токио богатый мещанин и его служанка погружаются в необузданную страсть. Главный герой пренебрегает своим браком и важными делами и все время проводит с новой возлюбленной. Их отношения заканчиваются трагически: женщина убивает любовника в порыве страсти и становится безумной от горя.

В жизни:

Фильм основан на реальном деле Сады Абэ, убившей своего любовника Китидзо Исиду в 1936 году из ревности. Она отрезала его гениталии и бродила с ними по улицам, пока ее не арестовали. Сада работала в ресторане Исиды, и их роман был столь же бурным и трагичным, как показано в фильме.