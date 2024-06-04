Вышел трейлер сериала «Чистые» с Никитой Кологривым

Онлайн-кинотеатр Wink представил первый трейлер сериала «Чистые».

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Шоу стартует уже 24 июня, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Сюжет «Чистых» разворачивается в Российской империи начала XX века. История рассказывает о двух девушках, которые работают в подпольном борделе под руководством благовидной и беспощадной матушки. Производство проходило в Санкт-Петербурге и его важных исторических местах, включая дворец Елизаветино, усадьбу Знаменка и Гатчинский дворец.

В сериале снялись многие российские звёзды кино: Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Даниил Воробьёв, Виктория Исакова, Диана Милютина и другие. Сценарий написал Александр Родионов, а режиссёром выступил Николай Хомерики.