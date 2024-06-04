Новый сериал «Все сложно» снимут по сценарию Яны Вагнер - автора «Вонгозера»
Стало известно, что онлайн-кинотеатр Иви снимет новый оригинальный проект - сериал "Все сложно" по сценарию Яны Вагнер.
Сериал расскажет историю главной героини Кати, 40 лет благополучной жизни которой в один день оказываются сплошной ложью. На пороге кризиса среднего возраста героиня остается без денег и без мужа, зато с внезапно объявившейся дочерью-подростком - внебрачной дочерью бывшего.
Катя решает взять судьбу в свои руки и начать жизнь с чистого листа. Первый пункт в списке дел - найти нового мужа, и она регистрируется в приложении знакомств - заводит аккаунт в приложении "Свидания". Впереди ее ждут самые странные ситуации - смешные, опасные, абсурдные, сентиментальные или трагические, и выбираться из каждой она будет с новым опытом.
Яна Вагнер - автор книжных бестселлеров "Вонгозеро", который лег в основу экранизации сериала "Эпидемия", "Тоннель" и "Кто не спрятался". Несмотря на таинственное название "Все сложно", история проекта зародилась как нельзя проще - в основу сюжета легли ситуации, знакомые многим женщинам.
Прямая речь
Яна Вагнер, автор сценария:
- Роман с кино у меня долгий и страстный, но до сих пор оставался односторонним. Я очень давно мечтала придумать историю именно для кино, и вот, наконец, добилась взаимности. Все это так меня радует, что и сама история получилась совсем другая, не похожая на мои предыдущие. Мы с Иви приступаем к "Все сложно", и в ближайший год мне будет очень интересно. А потом, надеюсь, и зрителю тоже.