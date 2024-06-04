Новый «Гарфилд» оказался отличным мультфильмом для всей семьи

Полтора приятных часа, которые понравятся детям и взрослым.

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24 мая в мировых кинотеатрах вышел мультфильм «Гарфилд в кино» — перезапуск знаменитой анимационной серии о пухлом коте Гарфилде. Премьера ленты прошла относительно скромно: после неплохого старта в Европе сборы картины потихоньку угасают, совсем недавно преодолев отметку в $ 150 млн (хотя это уже успех при бюджете в $ 60 млн).

Между тем новый «Гарфилд» — один из крупнейших запусков в истории мультфильмов Sony Pictures. Лента вышла в жаркий сезон вместе с голливудскими блокбастерами, а главных героев озвучили звёзды индустрии: от Криса Пратта («Стражи Галактики») до Сэмюэла Л. Джексона («Криминальное чтиво») и Ханны Уэддингем («Тед Лассо»).

Мы уже посмотрели мультфильм и готовы поделиться своими впечатлениями.

«Гарфилд в кино»: информация о фильме

Название: «Гарфилд в кино» (The Garfield Movie)

Режиссёр: Марк Диндал

Актёры: Крис Пратт, Николас Холт, Ханна Уэддингем, Сэмюэл Л. Джексон и другие

Дата выхода: 24 мая 2024 года

Жанр: анимационная комедия, семейный

Продолжительность: 1 час 41 минута

Бюджет: $ 60 млн

Страна: США.

«Гарфилд в кино»: где смотреть?

Мультфильм неофициально показывают в кинотеатрах России с 30 мая. Премьера в цифровых сервисах запланирована на 20 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Columbia Pictures.

Беззаботная кошачья жизнь подошла к концу

Новый «Гарфилд» — это абсолютно новая история про знаменитого рыжего кота, для понимания которой не нужно знать сюжет оригинальных мультфильмов из начала 2000-х. Режиссёр Марк Диндал и сценарист Дэвид Рейнольдс взяли за основу героя из комиксов, рассказав в том числе его предысторию.

Гарфилд — говорящий рыжий кот, который очень любит поесть и ненавидит понедельники. Когда-то в детстве его отец ушёл за едой, но так и не вернулся, поэтому герой отправился в ближайший ресторан и обнаружил там одинокого юношу, который поделился с ним столь желанным обедом и принял его в свою семью.

Дальнейшие пять лет для Гарфилда оказались максимально беззаботными: он ел, питался, употреблял пищу, трапезничал и очень много кушал. С готовкой, обслуживанием и другими домашними делами ему помогал не только хозяин Джон, но и очень смышлёный пёс Оди.

Однажды Гарфилда и Оди похищают таинственные злоумышленники. Однако никто не хотел причинить им вреда — оказывается, персидская кошка Джинкс таким образом хотела заманить в ловушку его отца, того самого кота Вика, который оставил Гарфилда в далёком детстве. Выясняется, что именно из-за родственника главного героя она провела в приюте для животных многие годы и теперь хочет отомстить.

Чтобы искупить свою вину, Джинкс требует от Вика принести ей более 1600 литров молока — по литру за каждые сутки, проведённые в «кошачьей тюрьме». На помощь отцу (очень нехотя) приходят Гарфилд и его верный пёс Оди: вместе они отправляются грабить молочную ферму, расположенную неподалёку.

Это отличное семейное кино

Конечно же, простым ограблением сюжет мультфильма не ограничится — в это же время отец и сын также попытаются разобраться в своих отношениях, а милый пёс Оди выступит здесь проводником для налаживания отношений обоих. И пусть начало фильма кажется немного затянутым, последние 40 минут мультфильма сполна искупают уж слишком неторопливый темп картины.

Именно во второй половине новый «Гарфилд» по-настоящему расцветает. Главный герой наконец начинает действительно смешно шутить, а раскиданные по всему хронометражу ружья выстреливают всё новыми и новыми порциями веселья. Чего только стоит сцена с обращением хозяина Гарфилда в поддержку, в которой голосовой бот не даёт герою связаться с оператором несколько часов подряд.

А небольшое упоминание дронов-курьеров во вступлении превращается в самую эпичную сцену мультфильма с саундтреком «Топ Гана: Мэверик» и шуткой про Тома Круза.

В сюжетной канве «Гарфилд» во многом повторяет сценарий недавнего «Кота в сапогах 2», но всё же не может похвастаться той же душевной историей о принятии смертности и переосмыслении главных ценностей в своей жизни. Однако линия отцов и детей в мультфильме получилась очень трогательной и способной вызвать эмоциональный отклик даже у самых требовательных зрителей.

«Гарфилд в кино»: стоит ли смотреть?

Если вы любите семейные мультфильмы, безобидные шутки про животных и их лишний вес, то да. «Гарфилд» длится всего полтора часа и отлично развлекает, пускай и делает это не так талантливо, как лучшие произведения в жанре.

Оценка мультфильма «Гарфилд в кино» — 7,5/10

Понравилось

Приятная яркая картинка с хорошей анимацией

Смешные шутки Гарфилда и его друзей, понятные всем

Множество весёлых сцен и визуального юмора про современную жизнь

Трогательные моменты и отличный саундтрек Джона Дебни.

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