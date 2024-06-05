На этой неделе вышел дублированный трейлер фильма ужасов «Чужой: Ромул». В ролике показали главных персонажей картины, а также попытки членов экипажа корабля спастись от чужих и лицехватов.

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Режиссёром нового «Чужого» выступил Федерико Альварес, известный по работе над фильмом «Не дыши».

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

Лента расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправится в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

Мировая премьера картины состоится 16 августа.