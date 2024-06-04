Вышел трейлер фильма ужасов «Чужой: Ромул» от режиссера «Не дыши»

Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала полноценный трейлер хоррора «Чужой: Ромул». Премьера картины намечена на 16 августа.

© Кадр из трейлера

Режиссёром нового «Чужого» стал Федерико Альварес, известный по работе над фильмом «Не дыши». Главные роли сыграли Кейли Спейни («Присцилла: Элвис и я»), Дэвид Джонссон Фрэй («Индустрия»), Изабела Мерсед («Мадам Паутина») и Арчи Рено («Тень и кость»).

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

«Ромул» расскажет историю заброшенной исследовательской станции, куда отправляется группа из шести человек в поисках ценного оборудования. К сожалению главных героев, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.