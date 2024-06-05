По серии хорроров «Хостел» снимут сериал с Полом Джаматти

Кровавая серия ужасов «Хостел» станет сериалом. Над ним работает создатель франшизы Элай Рот, а главную роль исполнит Пол Джаматти.

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Шоу описывается, как современная адаптация и высококлассный триллер, который переизобретет «Хостел» заново. Элай Рот снова будет режиссировать по собственному сценарию, написанному совместно с продюсером полнометражных фильмов Крисом Бриггсом.

Работа над сериалом ведется несмотря на то, что у него пока нет никакой платформы для распространения.

Первый фильм вышел в 2006 году и был отмечен высоким уровнем жестокости. Он рассказывал о трех друзьях, отправившихся в секс-тур по Европе. В Братиславе они становятся жертвами организации, которая за деньги предоставляет богатым людям других людей для пыток и истязаний. В последствии вышло два продолжения.