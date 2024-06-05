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9 тыс. актёров и 270 дней съёмок — детали производства 2-го сезона «Дома дракона»

На этой неделе в Нью-Йорке прошло специальное мероприятие для прессы и знаменитостей, посвящённое второму сезону сериала «Дом дракона». На нём также выступил с речью глава HBO по контенту Кейси Блойс.

270 дней, 114 париков и другие детали производства второго сезона «Дома дракона»
© HBO

В ходе мероприятия руководитель раскрыл ряд деталей производства второго сезона шоу. По его словам, для завершения работы над продолжением проекта понадобилось 9 тыс. актёров массовых сцен и 270 дней съёмок.

Что ещё понадобилось авторам для 2-го сезона шоу

  • 2,5 тыс. членов съемочной группы;
  • 2,6 тыс. стрел;
  • 2 тыс. пар сапог;
  • 114 париков;
  • 125 литров крови.

«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. Проект получил преимущественно положительные отзывы от критиков и аудитории.

Премьера продолжения шоу состоится 16 июня в стриминговом сервисе HBO Max. Во второй сезон «Дома дракона» войдёт восемь эпизодов.

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