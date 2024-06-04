Фильм по сериалу «Острые козырьки» официально запущен в разработку

Томас Шелби в исполнении оскароносного Киллиана Мерфи вернется в полнометражном фильме «Острые козырьки», который продолжит историю сериала. Cтриминг Netflix сделал соответствующий заказ команде криминальной саги.

© Кадр из сериала "Острые козырьки"

Создатель сериала Стивен Найт написал сценарий, а режиссировать будет Том Харпер, снимавший некоторые эпизоды второго сезона.

Активное производство начнется уже в этом году.

Ранее Стивен Найт неоднократно высказывался насчет подготовки полнометражного фильма, но не вдавался в подробности, лишь упомянув, что действия будут развиваться во время Второй мировой войны.

Британский сериал стартовал в 2013 году и стал настолько популярен, что повысил продажи головных уборов. Главная особенность семьи Шелби, одной из самых опасных группировок, – это зашитые в козырьки лезвия, которыми они ранили противников во время постоянных драк и грабежей. Действия истории начались в 1920-е годы, а в последнем, шестом сезоне, развивались в 1933 году.

Помимо Киллиана Мерфи в сериале снимались Пол Андерсон, Хелен Маккрори, Аннабелль Уоллис, Финн Коул, Гарри Киртон, Джо Коул, Кейт Филлипс, Сэм Нил и другие.