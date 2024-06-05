Назван актер нового декана второго сезона «Поколение Ви»

Хеймиш Линклейтер («Полуночная месса») сыграет харизматичного нового декана университета Годолкина во втором сезоне серила «Поколение “Ви”» – спин-оффа «Пацанов».

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Нового руководителя ВУЗа зовут Сайфер и он описывается, как реальный ученый. При этом он блестяще разбирается в политике, пользуется доверием и восхищением чиновников самого высокого уровня.

Съемки второго сезона уже идут. Создателям пришлось переписать сюжетную линию, чтобы вывести из сериала Андре, которого играл Ченс Пердомо. Актер трагически погиб в результате мотоциклетной аварии.

Сериал имеет тесные переплетения с «Пацанами» и наверняка будет учитывать то, что произойдет в четвертом сезоне основного шоу, стартующего на Amazon Prime 13 июня.