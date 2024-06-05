В Казани выпустят фильм о визите Пушкина в город
Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил выпустить фильм о визите поэта Александра Пушкина в город.
Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Глава Татарстана провёл встречу с русским национально-культурным объединением республики.
Основным персонажем фильма станет кот Баюн. В фильме будут показаны исторические места Казани, которые посетил Пушкин.
Фильм будет показан в честь юбилея классика.
Ранее сообщалось, что в Москве покажут уникальные документы к 225-летию Пушкина.