В Казани выпустят фильм о визите Пушкина в город

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил выпустить фильм о визите поэта Александра Пушкина в город.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Глава Татарстана провёл встречу с русским национально-культурным объединением республики.

Основным персонажем фильма станет кот Баюн. В фильме будут показаны исторические места Казани, которые посетил Пушкин.

Фильм будет показан в честь юбилея классика.

Ранее сообщалось, что в Москве покажут уникальные документы к 225-летию Пушкина.