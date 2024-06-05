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В Казани выпустят фильм о визите Пушкина в город

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил выпустить фильм о визите поэта Александра Пушкина в город.

В Казани выпустят фильм о визите Пушкина в город
© РИА Новости

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Глава Татарстана провёл встречу с русским национально-культурным объединением республики.

Основным персонажем фильма станет кот Баюн. В фильме будут показаны исторические места Казани, которые посетил Пушкин.

Фильм будет показан в честь юбилея классика.

Ранее сообщалось, что в Москве покажут уникальные документы к 225-летию Пушкина.