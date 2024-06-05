Режиссеру «Дэдпула и Росомахи» предложили снять следующий фильм «Мстители»

Студия Marvel предложила режиссеру «Дэдпула и Росомахи» Шону Леви возглавить следующий фильм «Мстители». По данным Deadline, постановщик отлично справился со своей работой и на данный момент является основным кандидатом.

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Сообщается, что Леви уже получил сценарий авторства Майкла Уолдрона, но пока не дал окончательного согласия. В ожидании его ответа, студия продолжит переговоры с другими потенциальными кандидатами.

У Леви достаточно проектов на ближайшее будущее. Он является исполнительным продюсером и одним из режиссеров сериала «Очень странные дела», который сейчас в продакшне финального сезона. Также он может уйти в «Звездные войны», так как получал оттуда предложение. Но об этом проекте уже два года ничего не слышно.

Свое решение он должен будет обозначить в ближайшее время, так как съемки «Мстителей 5» должны начаться уже в следующем году.