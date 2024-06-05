Снимается новый фильм «Чучело» по повести Железникова

Снимается фильм-мюзикл "Чучело". Это современная адаптация повести Владимира Железникова. Картину поддерживает Министерство культуры РФ. Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2025 году - к 100-летию со дня рождения автора "Чучела" писателя Владимира Железникова.

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"Чучело" - это история первой подростковой любви, которая превращается в историю предательства. Главная героиня Аня берет на себя вину своего друга и становится объектом травли одноклассников в реальном мире и в соцсетях.

Главные роли исполняют молодые, но уже заявившие о себе актеры - Мария Симонова, Максим Карушев, Даяна Гудз и другие. Главных взрослых играют звездные актеры - Кристина Асмус (в роли учительницы) и Кирилл Кяро (отец Ани).

Необычное решение фильма - сочетание разных жанров: драмы, мюзикла и скринлайфа (это когда действие происходит на экране телефона или компьютера). Таким образом, зрители видят и реальный мир героев, и виртуальную часть их истории. Такую художественную задачу режиссер-постановщик Илья Хотиненко решает в творческом союзе с оператором Ильей Комаровым, художником Дмитрием Буковским и музыкальным продюсером Александром Варлеем.

Часть съемок фильма прошла летом 2023 года в Тарусе - именно здесь Владимир Железников писал свою повесть. Второй съемочный блок продлится до 12 июня. Съемки в Москве, Московской и Калужской областях. Снимают в павильонах "Мосфильма", также локации - яблоневый сад в Коломенском, школа, дома и улицы в Боровске, Малаховке и на Истре.

Елена Гликман, продюсер: