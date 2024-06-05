Netflix одобрил фильм по «Острым козырькам» с Киллианом Мерфи в главной роли

По данным издания Deadline, Netflix дал добро на съёмки фильма по «Острым козырькам». Киллиан Мёрфи, сыгравший гангстера Томаса Шелби в шоу, вернётся к своей роли. Ещё актёр выступит одним из продюсеров проекта.

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Действие ленты развернётся во время Второй мировой войны. Других подробностей картины, включая сюжетные детали и актёрский состав, помимо Мёрфи, нет.

Снимет фильм Том Харпер, который поставил вторую половину первого сезона «Острых козырьков». Ещё он снял ленты «Война и мир», «Плохие» и «Электрические сны Филипа К. Дика». За сценарий отвечает создатель сериала Стивен Найт.

Съёмки картины должны стартовать уже в этом году, но точную дату производства пока не называют. Даты выхода у фильма пока что нет.