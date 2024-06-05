Сериал «Чистые» с Викторией Исаковой выйдет на экраны в конце июня

Новый сериал о человеческих пороках снял режиссер Николай Хомерики, ранее известный по таким проектам, как «Синдром дракона», «Ледокол», «Девятая» и «Море волнуется раз».

На этот раз в центре сюжета история двух девушек, работающих в подпольном публичном доме в Санкт-Петербурге в самом начале ХХ века, рассказали в пресс-службе Wink.

Главные роли исполнили Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Никита Кологривый, Марк Эйдельштейн и Даниил Воробьев. По словам режиссера, эта драма – хороший повод задуматься о своих истинных желаниях.

Премьера сериала состоится на Wink 24 июня. Ранее автор «Слова пацана» посоветовал не ждать скорого продолжения сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».