$88.76-0.6296.56-0.31
Войти в почту

В России начались съёмки детективного сериала «Ронин»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что телеканал ТВ-3 приступил к съёмкам детективного сериала «Ронин». Главную роль в шоу исполнит Дмитрий Паламарчук.

В России начались съемки детективного сериала «Ронин»
©  Чемпионат.com

В центре повествования – один из лучших бойцов спецназа СОБР Иван, который вынужден уйти в отпуск после серьёзного ранения. В это же время ему сообщают о смерти бывшей жены, с которой тот почти не общался, лишь исправно платил алименты за сына. Герой едет в родную деревню, чтобы забрать ребёнка, но на месте узнаёт, что у его супруги есть ещё один сын от другого мужчины. С этого момента история закручивается.

Производством «Ронина» занимается кинокомпания «Триикс Медиа». Режиссёром выступает Сергей Горбачёв. Премьера сериала состоится на ТВ-3.

Фильмы и сериалы
Дмитрий Паламарчук
Сергей Горбачев