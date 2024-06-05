Сара Снук покажет главные родительские кошмары в сериале «Вся ее вина»

Сара Снук («Наследники», «Плюшевый пузырь») исполнит главную роль в сериале «Вся ее вина» (All Her Fault) для видеосервиса Peacock. Как сообщает Deadline, актриса станет также исполнительным продюсером проекта. Сценарий написала Меган Галлахер («Под подозрением», «Волк») по мотивам одноименного романа Андреа Мары, а режиссер Минки Спиро («Аббатство Даунтон», «Задача трёх тел») снимет первые четыре эпизода.

Действие сериала начинается с правдоподобно ужасающей ситуации, которая в конечном итоге раскрывает глубокие тайны сообщества. Марисса Ирвин (Снук) приезжает на Артур-авеню, 14, надеясь забрать своего маленького сына Майло с его первой ночевки у друга-одноклассника в новой школе. Но женщина, которая открывает дверь, не та мать, которую она видела. Она даже не няня. И у нее в доме нет Майло. И так начинается худший кошмар каждого родителя.