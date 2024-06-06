К юбилею Пушкина вышел в прокат мультфильм о его ссылке

Сегодня в кинотеатрах вышел в прокат анимационный фильм "Пушкин и… Михайловское. Начало", приуроченный к 225-лет поэта.

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Действие происходит во время ссылки молодого Пушкина в деревне. Именно здесь, в родительском имении Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек поэт пережил творческое перерождение, создал лучшие свои произведения и стал тем гением, которого знает и любит вся Россия.

Зрителей ждут правдивые и выдуманные истории о том, как Александр Сергеевич переживает смешные и загадочные приключения во время своей ссылки.

Режиссером-постановщиком стала Екатерина Гаврюшкина, она же выступила одним из сценаристов. Продюсер - Игорь Гаврюшкин, сценарий к фильму написали Таисия Харькина и Игорь Лебедев.

Трейлер мультфильма - здесь.