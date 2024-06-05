Вышел русский трейлер нового «Чужого»

Опубликован дублированный трейлер нового "Чужого" - научно-фантастического хоррора с подзаголовком "Ромул" (Alien: Romulus).

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Действие "Ромула" развернется между событиями первого и второго фильмов линейки.

Режиссер и соавтор сценария - Феде Альварес; Ридли Скотт и Уолтер Хилл - сопродюсеры.

В актерском составе - Изабела Мерсед ("Мадам Паутина"), Кейли Спейни ("Мейр из Исттауна"), Арчи Рено ("Тень и кость"), Дэвид Джонссон Фрэй, Эйлин Ву и Спайк Ферн.

Ранее появился официальный постер ленты.

Релиз проекта - в августе.